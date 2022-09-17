安海契才過世一個月 長子、舊愛已開始爭產

安海契（右）、荷馬拉芬（中）、詹姆斯塔珀（左）曾一起出席活動，看來就像是一家人。（路透資料照片）

曾經主演「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「火山爆發」（Volcano）等片，一度在好萊塢相當搶手的女星安海契（Anne Heche），8月發生嚴重車禍 去世。不過安海契走得突然，沒來得及留下遺囑，引發長子荷馬拉芬（Homer Laffoon）和前男友詹姆斯塔珀（James Tupper）的爭執，兩人都覺得自己才該有主導她的遺產處理，陷入各說各話的局面，令人感慨。

安海契原本亮麗的演藝事業，在她與艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的一段同性f情造成爭議後走下坡，之後她和攝影 師柯曼拉芬（Coleman Laffoon）結婚，婚後生了兒子荷馬。

幾年後安海契和男星詹姆斯塔珀合演影集「Men in Trees」假戲真做，各自結束原本的婚姻後同居，又生了一個兒子亞特拉斯 （Atlas）。當安海契與詹姆斯同居時，年紀還很小的荷馬常跟他們一起生活，也曾一起出席公開活動，詹姆斯和荷馬頗像一對父子，怎料多年後因為安海契的遺產為敵。

詹姆斯堅稱和安海契交往時，曾接受她的託付代為處理遺產，用來好好的養大兩個兒子，再把財產交給兒子們處理。他並出示相關的電子郵件，還稱荷馬才20歲又沒有正職，在安海契臨終前與她的關係也很疏離，並不是處理她遺產的理想人選。他更控訴荷馬故意換掉安海契與亞特拉斯所住房子的鎖，讓亞特拉斯沒辦法進去拿自己的東西，他不相信荷馬對同母異父的弟弟還存著好意。

另一方面，荷馬則向法庭申請自己成為處理安海契遺產的管理人員，並且把亞特拉斯的名字也寫上去，希望母親的遺產只留給他們兄弟倆。他的律師表示寧可透過法庭上的審理來決定遺產的歸屬，不想透過媒體喊話。