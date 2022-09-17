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怕過世外公失望…傳貝克漢拒議員帶他插隊瞻仰女王靈柩

編譯周辰陽／即時報導
英格蘭足球代表隊前隊長貝克漢（中）傳婉謝國會議員帶他插隊的好意，跟著人龍一起排隊超過13個小時後，終於踏入了西敏廳瞻仰已故伊麗莎白二世女王靈柩。圖為貝克漢16日離開西敏廳後。（Getty Images）
英格蘭足球代表隊前隊長貝克漢（中）傳婉謝國會議員帶他插隊的好意，跟著人龍一起排隊超過13個小時後，終於踏入了西敏廳瞻仰已故伊麗莎白二世女王靈柩。圖為貝克漢16日離開西敏廳後。（Getty Images）

拍到英格蘭足球代表隊前隊長貝克漢（David Beckham）跟著想要瞻仰已故伊麗莎白二世女王靈柩的人龍一起排隊超過13個小時後，終於踏入了西敏廳，更被攝影機激動落淚。根據每日郵報掌握消息，有一位國會議員提供插隊的機會，但貝克漢婉謝對方好意，原因是他的外祖父會感到失望。

根據報導，一位國會下院議員獲准帶最多4位賓客跳過長長隊伍去瞻仰女王的靈柩，貝克漢就曾接過一位議員的邀請，但是他婉拒了對方的提議，稱他的外祖父威斯特（Joseph West）會失望的。

2009年以83歲高齡過世的威斯特是一位堅定保王分子（Royalist），被貝克漢稱為自己的「真實英雄」。消息人士說，「大衛本來可以避開所有的排隊，但他想要跟其他人一樣。他說，他外公就不會（插隊），所以他也不會。他整個星期一直在想什麼時候是去的最佳時間，今天早上終於出發了」

消息人士表示，貝克漢是在一個東區（East End）家庭長大，他們家是真正的保王分子，還是國歌響起時會立正站好的那種，「他想要任何其他公眾一樣去見女王」。

報導指出，47歲的貝克漢穿上遮住知名刺青的西裝，戴上帽子與防疫口罩，於凌晨2時加入了「伊麗莎白隊列」（Elizabeth line）的眾多哀悼者，身旁的人一開始也幫忙保密，讓他在沒被群眾注意到的情況下排了好幾個鐘頭的隊。不過，貝克漢之所以選擇穿上西裝，也是因為他直言，這就是威斯特會做的事情。

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