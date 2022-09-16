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艾美獎插曲…「長矛射向觀眾席」 蜘蛛人飛撲救了他的命

娛樂新聞組／綜合報導
吉米金莫（左）幾乎被舞蹈員脫手的矛頭擊中，幸獲安德魯加菲爾德（右）及時攔截，事後二人跟「兇器」合照留念。（視頻截圖）
吉米金莫（左）幾乎被舞蹈員脫手的矛頭擊中，幸獲安德魯加菲爾德（右）及時攔截，事後二人跟「兇器」合照留念。（視頻截圖）

第74屆艾美獎頒獎禮日前落幕，美國名嘴吉米金莫（Jimmy Kimmel）自爆當晚險遭「刺殺」的驚險意外。

綜合媒體報導，頒獎典禮當晚以歌舞表演揭開序幕，當舞蹈員拿起長矛模仿美劇「權力遊戲」（Game of Thrones）場面時，其中一人的矛頭突然鬆脫，快要擊中台下的吉米金莫之際，「蜘蛛人」（Spider-Man）安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）眼明手快，及時出手抓住矛頭，令吉米金莫捏一把冷汗，大讚對方是「真正的超級英雄」。

吉米金莫形容整件事很不可思議：「我對天發誓，我不知道從哪來的，事情就這樣發生了。安德魯加菲爾德突然向前猛衝，像蜘蛛人一樣把槍頭從空中搶了過來，他就像蜘蛛人一樣！」吉米金莫事後還和「救命恩人」安德魯加菲爾德一起拿著長矛合照，他透露安德魯加菲爾德為了救他，當天穿的襯衫都扯破了，並在節目上再次感謝對方。此事曝光後許多人大讚安德魯加菲爾德就是真的超級英雄。

第二代「蜘蛛人」安德魯加菲爾德以俊俏外型擄獲許多影迷的芳心，近年來積極轉型成演技派，作品「倒數時刻」（Tick, Tick... Boom!）入圍奧斯卡最佳男主角，雖然沒有封帝，演技仍獲得認可，他以「天堂的旗幟下」（Under the Banner of Heaven）入圍艾美獎。

蜘蛛人 艾美獎 入圍

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