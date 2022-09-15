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李奧納多打破25歲原則？ 狂追27歲媽媽級名模

​​娛樂新聞組／綜合報導​
李奧納多傳出「打破女友不超過25歲原則」，正在追求27歲的名模吉吉哈蒂德。（路透資料照片）
李奧納多傳出「打破女友不超過25歲原則」，正在追求27歲的名模吉吉哈蒂德。（路透資料照片）

常被調侃「女友總是不超過25歲」的李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio），先前與穩定交往5年的嫩模卡蜜拉（Camila Morrone）分手後，傳出他「打破原則」正在追求27歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），外媒也曝光兩人在私人派對上約會的親暱照。

李奧納多傳出「打破女友不超過25歲原則」，正在追求27歲的名模吉吉哈蒂德。（取材...
李奧納多傳出「打破女友不超過25歲原則」，正在追求27歲的名模吉吉哈蒂德。（取材自Instagram）

時人雜誌報導，消息人士認為47歲的李奧納多和吉吉還在「互相認識」的階段、還沒開始約會，不過另一消息人士則直言「李奧肯定在追吉吉」，並透露李奧納多分手不到幾周之後就常被目擊與吉吉還有兩人的朋友與家人一起出遊，兩人關係匪淺。

ETtoday報導，李奧納多分手後，一度傳出新歡是22歲、剛離婚不久的烏克蘭的女模瑪莉亞貝瑞戈娃（Maria Beregova），但每日郵報獨家曝光照片，李奧納多和吉吉日前出現在紐約一場派對中，吉吉身穿簡單的白色短上衣搭配牛仔褲，李奧納多也穿著休閒頭戴棒球帽，兩人在喧鬧的派對中聊天動作親密，李奧納多甚至有時把手放在吉吉哈蒂德身上。

27歲的吉吉哈蒂德打破李奧納多兩項原則，除了是超過「25歲門檻」的最「高齡」女友外，她也是李奧納多眾多約會過的對象中，首位已經當媽媽的女友。吉吉曾與前一世代成員贊恩（Zayn Malik）分合多年，2020年9月生下愛的結晶但最終仍分手。

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