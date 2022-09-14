用安樂死斷了氣：新浪潮名導高達的生命最終選擇

「電影是世界上最美的騙局。」(美聯社)

「世界上的電影 分成兩種：一種是高達以前、另一種是高達以後。」法國電影新浪潮的著名導演 ——尚盧高達（Jean-Luc Godard）——已證實在13日以91歲高齡辭世。高達是電影史上堪稱歷史分水嶺的名導，在狂飆的50年代末期到60年代，掀起「法國新浪潮」（La Nouvelle Vague）的電影革命。高達自1960年《斷了氣》成名以後，直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以《影像之書》為其電影生涯的最後作品。一生叛逆的高達，由家人證實已在瑞士執行安樂死，91歲高齡辭世。家屬對外聲明，「高達無病無痛，只是感到筋疲力盡」，一代名導的最終選擇，也再次激起了法國安樂死問題之辯。

對於高達而言，透過電影藝術的反思與批判，才是最優先事項。但無奈的是，世界電影工業與市場的潮流「反其道而行」，需要高度娛樂的觀眾市場，讓高達看來更加曲高和寡，但其本人或許根本不曾介意。 (Getty Images)

高達（Jean-Luc Godard）在1930年12月3日出生於法國巴黎，父親是瑞士的醫生、母親則是創辦法國巴黎銀行（BNP Paribas）的莫諾家族（Monod）之女，高達一家可謂家境優渥，也是在戰爭時期有足夠資源安然躲避戰火的階級。高達的童年是在瑞士成長，戰後返回巴黎就讀中學，儘管來自教養甚嚴的家庭，高達在學業表現上並沒有符合傳統期待，而是對電影藝術產生濃厚興趣。

青年時代高達時常出入巴黎的電影放映會，也結識許多年紀相仿、同樣渴求電影藝術和知識的朋友，包括後來的楚浮（François Roland Truffaut）、夏布洛（Claude Henri Jean Chabrol）...等多位掀起電影新浪潮的先驅者。高達從1950年開始在《電影公報》上撰稿，不久後高達因故返回瑞士，在當地的迪克士水壩工作，23歲的高達用賺得的薪資，展開第一次的電影嘗試——他買了一部35mm攝影機，就地取材拍了短片《水壩工程》（Opération béton）和接連幾部短片。

法國電影新浪潮的著名導演——尚盧高達（Jean-Luc Godard）——已證實在13日以91歲高齡辭世。一生叛逆的高達，由家人證實已在瑞士執行安樂死，一代名導的最終選擇，也再次激起了法國安樂死問題之辯。 (美聯社)

彼時的1950年代，世界電影工業也正邁入戰後的各種挑戰與刺激，有高度娛樂化的類型，也有問題意識濃厚、帶有實驗性的電影。思想狂飆、西方社會跌宕不安的50年代，不只反映在知識界，電影創作也跟著出現了極欲跳脫傳統、批判性十足的傾向。前文提到的楚浮，就曾以影評〈論法國電影的走向〉抨擊當代潮流。而同一時代的美國電影，片廠製作模式越來越成熟，似與歐陸有了發展路上的分別；在電影求新的渴望下，1960年出現了高達。

高達第一部電影長片是1960年《斷了氣》（À bout de souffle），開場就令當時的觀眾驚奇——貝蒙（Jean-Paul Belmondo）飾演的男主角對著觀眾說話，隨即展開一段氣氛輕鬆自然的情節，描繪與珍西寶（Jean Seberg）飾演的女主角相遇的故事。《斷了氣》的跳接手法（jump cut）是其電影史上的標誌，例如鏡頭反覆在同一個人物身上跳接，不是為了傳達某種暗喻，而是純粹在電影語言和美學形式上的追求。

高達自1960年《斷了氣》成名以後，直至晚年仍創作不輟，2018年88歲的高達，以《影像之書》為其電影生涯的最後作品。 (美聯社)

《斷了氣》的跳接以及強調自然光拍攝、輕鬆日常的街頭手持攝影機拍攝，雖然在人人都有手機可以拍片的現代早已不足為奇，但是在攝影仍有門檻、電影需要製作規模的年代，高達的手法令人耳目一新，也帶來了「電影原來還可以這樣拍」的視覺挑戰。而在《斷了氣》問世的前一年，1959年楚浮的《四百擊》（Les quatre cents coups）率先衝擊世界影壇，兩部電影被視為法國新浪潮的先河。

30歲的高達以《斷了氣》拿下柏林影展最佳導演的銀熊獎，轉眼之間成了開起電影新時代的旗手。高達接連在1961推出《女人就是女人》（Une femme est une femme）、1963《小兵》（Le Petit Soldat）等多部作品。其中，《小兵》是從1960年開始製作，內容涉及阿爾及利亞戰爭和對法國的控訴，因此觸怒法國政府遭到禁演，遲至1963才公開。

高達在作品裡揉合了強烈的個人意識，也是法國新浪潮下的代表特色，讓導演身為「創作者」的角色更為突出，電影成了新浪潮導演們表達思想與美學意識的媒介。而在反戰思潮、學運示威風起雲湧的1960年代，社會與政治衝撞的氛圍，也給了高達在內的導演們精神刺激；除了作品中表露的政治訊息之外，現實層面的姿態也更加批判。1968年的法國五月風暴時期，高達與楚浮同聲對法國坎城影展 發出批評，反對影展的權威中心象徵。一連串的行動，是高達電影的「革命時期」，也屢見歐洲「毛左」思想的展現。

圖為高達與第二任妻子Anne Wiazemsky。 (Getty Images)

然而也是在60年代末以後，厭惡商業電影的高達，理念與楚浮漸行漸遠，甚至最後反目成仇、互相攻訐。高達堅持對一切中心結構的批判，尤其排斥好萊塢的商業製作，也以鄙視奧斯卡獎而聞名。對於高達而言，透過電影藝術的反思與批判，才是最優先事項。但無奈的是，世界電影工業與市場的潮流「反其道而行」，需要高度娛樂的觀眾市場，讓高達看來更加曲高和寡，但其本人或許根本不曾介意。

叛逆的高達直至晚年仍在電影之路上創作。晚期2010年有《電影社會主義》、2014年《告別語言》，以及最後2018年的《影像之書》。高達的影業成就，讓法國視他為文化國寶，不過來的高達回到瑞士長年定居，一直到2022年9月逝世。

高達的死訊，是在2022年9月13日證實。起初法國《解放報》等各大媒體僅報導高達的訃聞，但未解釋臨終的情形，經過約4個小時過後，才由其家屬透過律師對外聲明：高達是在瑞士執行了協助自殺的手術（assisted suicide procedure）。

關於高達的死，並未有更多細節公開，高達家屬只說明，高達「無病無痛，只是感到筋疲力竭」，而家族的法律顧問則是向《法新社》表示，高達患有多種疾病，嚴重影響其日常生活。協助自殺屬於積極安樂死的一種，在瑞士需要經過嚴格的醫療鑑定、出於人道主義的考量下方可執行。而在法國目前僅有消極的「被動安樂死」——當絕症病患已無好轉之可能，得已放棄維生機制。

高達選擇的協助自殺，在法國並未合法，也因為高達之死，再度掀起了法國有關安樂死議題的討論。先前在法國有植物人文森．蘭伯（Vincent Lambert）的被動安樂死爭議，纏訟了11年之久，最後在2019年7月確定拔除生命維持系統而逝世。好死善終之爭，在現今的法國仍無解答，而總統馬克宏則是在高達辭世後，哀悼法國國寶的逝去，同時也藉此公開表示，法國將會來討論安樂死合法化的進一步推動，之中也會涉及高達選擇的協助自殺問題。

91歲的高達，以此方式結束反叛的一生。電影評論家們對高達豎立的標竿讚譽有加，更有論者以世界電影有所謂三次革命來形容：

第一次革命是1920年代電影有了「聲音」，第二次革命是1930年代電影有了「色彩」，第三次革命是1960年代，電影有了「高達」。

無論高達本人是否贊同——他的現世確實影響後人無數，不只是在電影學院研究裡，也在當代人人都能夠拍片的影像時代裡。截至目前為止，鮮少對媒體發言的高達，似未留下任何「公開遺言」，此處僅以其生涯的名句做為最終的註解：

「電影是世界上最美的騙局。」