真人版「小美人魚」網友狂批？原版女星力挺「太棒了」
黑人女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）主演真人版「小美人魚」引發論戰，網友認為她不夠美，也不符合原版動畫白皮膚、紅頭髮的設定，推特上甚至出現「這不是我心中的愛麗兒」的標註推文，不過荷莉在D23博覽會仍以謙遜有禮的態度，擄獲在場所有粉絲的心，導演也強調「並非以膚色為考量，而是以適合程度，荷莉的歌聲證明她是最佳人選」，就連原版「愛麗兒」茱蒂班森（Jodi Benson）也出面力挺。
茱蒂班森是初代「小美人魚」配音，為電影版、動畫版配音，被眾多粉絲認定是史上最經典的「小美人魚」，她日前受邀出席D23博覽會擔任講座來賓，並且出席粉絲活動，還與荷莉貝利後台相見歡，迄今已經60歲的她，認為22歲的荷莉貝利的表現「令人讚嘆」。
茱蒂還在Instagram寫下「好激動，太激動了，荷莉，妳真的太棒了，我以妳以及妳身為愛麗兒的精彩表演感到驕傲」，茱蒂雖已離開迪士尼，但她與老東家關係良好，更被邀請回歸，讓她也感動表示難得回家與家人慶祝迪士尼的百年盛會，是一件很棒的事，並提到新版「小美人魚」導演勞伯馬歇爾是已有35年交情的老友，「感謝您創作如此精彩的電影」，隨後荷莉也轉貼該文，並感謝前輩鼓勵，她會銘記在心。
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