情場失意 傑森奪艾美獎喜劇視帝扳一城

傑森蘇戴西斯蟬聯艾美獎喜劇視帝。（美聯社）

第74屆艾美獎頒獎典禮在CATCHPLAY+獨家直播，備受矚目的最佳喜劇影集男主角，由去年得主「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）再連莊，他在劇中扮演獲邀到英國指導足球 隊的美式足球教練，碰上一連串的文化衝擊，逗趣感人，是近兩年最獲劇評與觀眾叫好的王牌喜劇。

傑森為了演出泰德拉索這個暖男教練，從美國到英國出外景，就在攝製期間，卻也面對感情破裂、甚至疑似「被戴綠帽」的尷尬情況，他和女星奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde）雖然只同居沒結婚，卻也生了一雙子女，原本一家和樂融融。不料奧莉薇亞演而優則導，在拍攝新片「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）時，竟然爆出與男主角哈利 史泰爾斯（Harry Styles）的緋聞，主動宣告和傑森分手，外界懷疑她在與傑森尚未斷乾淨之前已經劈腿哈利，引發軒然大波。

雖然傑森受到情傷，卻也剛好到了事業的巔峰，「泰德拉索」讓他連年獲獎，尤其今年他憑該角色入圍 的所有大獎，全部勝出，鋒頭無人可及。他領取第二座艾美視帝時，謙稱沒料到會得獎：「我擁有一個很棒的團隊，入圍了非常多的獎項。謝謝我的父母、我的工作夥伴，和你們一起共事真的很棒。謝謝華納、謝謝所有喜愛這部戲劇的人，能獲獎我真的既驚訝也備感榮幸。」