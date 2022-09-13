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「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

艾美獎視帝 李政宰帶女友走紅毯 網驚：她超像賈靜雯

​​娛樂新聞組／綜合報導
李政宰（左）入圍艾美獎戲劇類男主角獎，與女友林世玲（右）一同走紅毯。（美聯社）
李政宰（左）入圍艾美獎戲劇類男主角獎，與女友林世玲（右）一同走紅毯。（美聯社）

南韓紅星李政宰在第74屆艾美獎創紀錄以「魷魚遊戲」拿下最佳戲劇類影集男主角大獎，因為該劇在歐美的高人氣，當念出他名字時，台下也響起尖叫聲，並有歐美影人起立鼓掌。「魷魚遊戲」今年獲得14項艾美獎提名，目前得到6項獎，包括李政宰的視帝與李瑜美的最佳戲劇影集客串女演員等兩個演技獎，成績斐然。

「魷魚遊戲」導演黃東赫創紀錄獲艾美獎最佳戲劇影集導演獎。（美聯社）
「魷魚遊戲」導演黃東赫創紀錄獲艾美獎最佳戲劇影集導演獎。（美聯社）

李政宰因爲「魷魚遊戲」在美國頻頻獲獎，他雖以小螢幕作品進攻好萊塢，已比之前演出美國商業大片的李秉憲、Rain等行情更夯。他用英語致詞，感謝上天、感謝艾美獎主辦單位與Netflix，也感謝編導黃東赫，創造了大家都會碰到的困境，讓這齣戲有真實、打動人的力量，他也感謝劇組團隊，向夥伴們致意。最後他再以韓語致謝。

李政宰以「魷魚遊戲」創紀錄獲得艾美獎視帝榮銜。（路透）
李政宰以「魷魚遊戲」創紀錄獲得艾美獎視帝榮銜。（路透）

李政宰這次難得帶著交往12年的豪門千金女友林世玲走上紅毯。網友讚嘆林世玲的美貌：「好像賈靜雯」。林世玲父親擁有規模最大的食品集團大象集團，外公則是「南韓十大富豪」之一的朴仁天，她則曾與三星集團前會長李健熙獨子李在鎔結婚。

此外，麥可基頓（Michael Keaton）以「毒疫」（Dopesick） 獲得最佳迷你影集／電視電影男主角，抱回當晚第一座獎，得獎感言說道：「我小時候看了很多牛仔、黑幫的戲，就自己演起來了，我的家人從不阻止我，甚至還叫我表演給他們看。我很感謝家人從來不會笑我蠢。謝謝所有相信我的人，愛死你們了。」

艾美獎 魷魚遊戲 南韓

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