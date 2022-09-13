艾美獎喜劇男配 布萊特再以「泰德拉索」連霸

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」布萊特葛斯坦再度連莊最佳喜劇影集男配角。（美聯社）

第74屆艾美獎 最佳喜劇影集男女配角得主出爐，前者由「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）英國 男星布萊特葛斯坦（Brett Goldstein）繼去年後再度連莊，後者則由「小學風雲」（Abbott Elementary）資深黑人女星雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）獲獎。布萊特在「泰」劇中飾演足球 隊中的資深老將，他上台領獎時感謝父母在英國對他的支持，透露有一幕他必須面對大家的指責，對他是最困難的地方，也感謝導演讓他能參與這齣戲。

雪莉李勞夫以「小學風雲」獲得最佳喜劇影集女配角。（美聯社）

不同於布萊特葛斯坦已是第二次以「泰德拉索」獲艾美獎，雪莉李勞夫卻是出道超過40年首度贏得艾美獎，曾經演出過「修女也瘋狂2」（Sister Act 2:Back In The Habit）的她，曾是選美冠軍，早在40年前就成為著名歌舞劇「夢幻女郎」（Dreamgirls）的主角。

她致詞時鼓勵大家：「如果你也和我一樣懷抱著夢想， 如果你也和我一樣正在努力達成夢想， 我在這裡告訴你們，請不要放棄，成功就在不遠處，謝謝大家！」

珍妮佛庫里姬以「白蓮花大飯店」獲得最佳迷你影集或電視電影女配角。（美聯社）

而在「金法尤物」（Legally Blonde）的逗趣演出讓人印象深刻的大噸位喜劇女星珍妮佛庫里姬（Jennifer Coolidge），以「白蓮花大飯店」（The White Lotus）獲得最佳迷你影集或電視電影女配角獎，堪稱眾望所歸。她上台領獎時表示，能跟其他對手一起入圍，真的太棒了。由於她前一天泡了100次澡，當天腫得差點塞不下禮服，笑言真的不知道自己會得獎。她認為要感謝的人太多，這是一生一次的機會，哪知道現場已響起催人下台的音樂，急得她直呼：「拜託等等我。」到最後乾脆隨著音樂手舞足蹈起來，逗得台下觀眾邊笑邊鼓掌。