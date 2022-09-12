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艾美獎／老少雙視后都連莊 「蜘蛛女」辛蒂亞紅不讓

記者蘇詠智／即時報導
辛蒂亞再以「高校十八禁」榮登艾美獎戲劇類視后。（美聯社）
辛蒂亞再以「高校十八禁」榮登艾美獎戲劇類視后。（美聯社）

第74屆艾美獎在戲劇類與喜劇類影集女主角，上演「雙連莊」，去年得主「高校十八禁」（Euphoria）辛蒂亞（Zendaya）和「天后與草莓」（Hacks）珍史瑪特（Jean Smart）都再度獲獎，71歲的珍史瑪特致詞時表示：「我現在比剛剛還緊張，真的很感謝大家，我真的太受寵若驚！這是我第二次以這個節目得獎，真的很榮幸。」她也感謝製播該劇的HBO，和全劇其他演員，包括和她對戲最多的漢娜艾賓德與克里斯多夫麥當勞。

「天后與草莓」珍史瑪特再度獲得艾美獎喜劇類視后。（美聯社）
「天后與草莓」珍史瑪特再度獲得艾美獎喜劇類視后。（美聯社）

來源：Television Academy

上周才過26歲生日的辛蒂亞，最早是迪士尼頻道偶像，後來因為演出索尼和漫威合作的「蜘蛛人」系列影片大紅，也跟男主角湯姆霍蘭德假戲真作交往中，她因為HBO大尺度爭議影集「高校十八禁」已是第二度在艾美獎風光勝出，當紅氣勢無可匹敵，得獎感言先向其他入圍的女演員對手致敬，再感謝「高校十八禁」的劇組，能為演員們在艱難的條件下創造安全拍攝的環境，她更感謝家人朋友，願意相信她。

辛蒂亞坦言最大的願望就是希望「高校十八禁」能幫助人們，謝謝每個跟她分享故事的人，希望每個對她的角色Rue感同身受的人，都能知道她很感謝這些人們的故事，會帶著角色的精神活下去。

來源：Television Academy

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