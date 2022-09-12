小甜甜痛譙遭父親拐騙 進行核磁共振檢查以為快死掉

布蘭妮與家人幾乎都已翻臉，還詛咒父母在地獄裡被火焚。（路透資料照片）

一般觀眾都會羨慕明星的光鮮亮麗生活，卻沒想到成名的代價有多巨大，甚至連原本感情親密的家人都會變得像仇人，還會讓人氣得用最惡毒的話來詛咒。

已經不再是純情可愛「小甜甜」的布蘭妮（Britney Spears），自從去年11月終止由父親傑米監管人生、奪回自主權之後，對父母和妹妹的攻擊力道加強，與他們幾乎勢同水火、再難和好。她近日又在社群網站 上發布短片，大罵父親前後幾次安排她做核磁共振成像檢查，又不告訴她究竟為何，弄得她心裡七上八下，以為自己得了新型態的癌症 ，擔心不久人世。

布蘭妮認為父親這種作為極端惡劣，也痛批父母在家裡故意把她的咖啡 藏起來，趁她狀態很差、覺得自己累得半死又害怕的時候把她叫起來，讓她感到很像病弱老人，還被爸媽踢出家門，她形容「絕對不會希望這種痛苦發生在任何人身上」，要她接受這是自己家人對她的所作所為，她有生之年都會感到很困難。自認被爸媽惡意凌虐的她，對他們撂下狠話：「我大聲且驕傲的說，祈禱你們在地獄被火焚！」