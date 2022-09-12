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小甜甜痛譙遭父親拐騙 進行核磁共振檢查以為快死掉

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮與家人幾乎都已翻臉，還詛咒父母在地獄裡被火焚。（路透資料照片）
布蘭妮與家人幾乎都已翻臉，還詛咒父母在地獄裡被火焚。（路透資料照片）

一般觀眾都會羨慕明星的光鮮亮麗生活，卻沒想到成名的代價有多巨大，甚至連原本感情親密的家人都會變得像仇人，還會讓人氣得用最惡毒的話來詛咒。

已經不再是純情可愛「小甜甜」的布蘭妮（Britney Spears），自從去年11月終止由父親傑米監管人生、奪回自主權之後，對父母和妹妹的攻擊力道加強，與他們幾乎勢同水火、再難和好。她近日又在社群網站上發布短片，大罵父親前後幾次安排她做核磁共振成像檢查，又不告訴她究竟為何，弄得她心裡七上八下，以為自己得了新型態的癌症，擔心不久人世。

布蘭妮認為父親這種作為極端惡劣，也痛批父母在家裡故意把她的咖啡藏起來，趁她狀態很差、覺得自己累得半死又害怕的時候把她叫起來，讓她感到很像病弱老人，還被爸媽踢出家門，她形容「絕對不會希望這種痛苦發生在任何人身上」，要她接受這是自己家人對她的所作所為，她有生之年都會感到很困難。自認被爸媽惡意凌虐的她，對他們撂下狠話：「我大聲且驕傲的說，祈禱你們在地獄被火焚！」

不只對雙親強烈的恨意難消，布蘭妮對兩個兒子現在也有一肚子火，表示當他們公開和自己唱反調，彷彿身體裡面有一部分已經死了，若他們還沒辦法珍視她做為母親的價值，她不打算先原諒他們。目前布蘭妮除了跟哥哥布萊恩還沒翻臉翻得徹底，與父母妹和前夫、兒子都已經撕破臉了，兩個兒子就是不喜歡她愛發裸照、讓他們尷尬又丟臉，她卻偏偏樂此不疲。她的人生波折不斷，永遠難以平靜，不少粉絲怕她心情持續受到刺激，精神狀況令人憂慮。

布蘭妮超愛發布裸照，三不五時上傳到官方社群帳號。（取材自IG）
布蘭妮超愛發布裸照，三不五時上傳到官方社群帳號。（取材自IG）
傑登（左）與西恩和媽媽之間有溝通的問題，兩方都認為暫時不見面比較好。（取材自IG...
傑登（左）與西恩和媽媽之間有溝通的問題，兩方都認為暫時不見面比較好。（取材自IG）

社群網站 癌症 咖啡

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