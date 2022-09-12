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「王冠」黛妃多倫多影展春光外洩？鼠蹊部位差點走光

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪柯林出席多倫多影展的服裝很性感。（美聯社）
艾瑪柯林出席多倫多影展的服裝很性感。（美聯社）

新時代的女星作風比起前輩要大膽不少！以Netflix大戲「王冠」（The Crown）第3、4季的黛安娜王妃一角聲譽鵲起還榮登金球獎視后的艾瑪柯林（Emma-Louise Corrin），近來不但在新片「My Policeman」扮演嫁給男同志警察的女老師，另一部新片「查泰萊夫人的情人」更是詮釋情色經典小說中的爭議女主角，免不了有裸露激情片段，都突破黛妃的優雅、純情形象。日前她為了「My Policeman」出席多倫多影展活動，穿上高衩、只有背後有裙襬的超性感服裝，鼠蹊部若隱若現，幾乎走在尺度邊緣。

艾瑪柯林給全球觀眾最深的印象雖是「王冠」的黛安娜，本人卻是頗前衛、大方的女生，她甚至以「非二元性別」自居，勇於作自己，因此在角色的挑選上，絕對不可能繼續走純情的路線，從「王冠」到「查泰萊夫人的情人」，瞬間由普級跳到限制級，讓觀眾需要一些心理準備。

對她來說，只要情節需要，裸露不是問題，而要扮演查泰萊夫人，不可能沒有性愛場面，在這種場面裡也無法不寬衣解帶，所以她露得很坦然。不過在影展的活動，服裝挑選是可以不用太過開放，艾瑪卻也不怕引人側目，她在多倫多影展一出現，不僅搶足各方目光，是否真的春光外洩亦變成熱門討論話題。

艾瑪柯林因在「王冠」扮演黛安娜王妃成名。（取材自imdb）
艾瑪柯林因在「王冠」扮演黛安娜王妃成名。（取材自imdb）
艾瑪柯林的鼠蹊部幾乎要走光。（美聯社）
艾瑪柯林的鼠蹊部幾乎要走光。（美聯社）
哈利史泰爾斯（左起）、艾瑪柯林、大衛道森一起為新片參加多倫多影展。（美聯社）
哈利史泰爾斯（左起）、艾瑪柯林、大衛道森一起為新片參加多倫多影展。（美聯社）

影展 警察 黛妃

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