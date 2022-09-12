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貝嫂得罪億萬富豪親家母 婆媳戰爭難收場

記者蘇詠智／綜合報導
妮可拉佩茲（右）與母親克勞蒂亞海夫納看似姊妹，克勞蒂亞年輕時是紅牌名模。（取材自Instagram）
妮可拉佩茲（右）與母親克勞蒂亞海夫納看似姊妹，克勞蒂亞年輕時是紅牌名模。（取材自Instagram）

號稱「全英國除了王室之外最知名的第二家族」大衛貝克漢（David Beckham）一家，近來正因為「貝嫂」維多莉亞（Victoria Beckham）槓上大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）的愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），鬧得風風雨雨，全球都在等著看這場婆媳戰爭如何收場。

八卦刊物傳昔日「足球金童」大衛要求維多莉亞趕快跟媳婦和解、免得永遠失去兒子，近日英國每日郵報果然報導維多莉亞在巴黎時裝周的活動，終於向布魯克林和妮可拉提出邀約，被視為求和的橄欖枝，現在就看妮可拉要不要接受。

布魯克林貝克漢（左）深愛妮可拉佩茲，不在乎自己家人不滿意她。（路透資料照片）
布魯克林貝克漢（左）深愛妮可拉佩茲，不在乎自己家人不滿意她。（路透資料照片）

妮可拉的娘家是美國著名的億萬豪門，據歐美媒體，大衛與維多莉亞一開始就在親家面前犯了大錯、搞砸了彼此的關係。

據稱貝克漢夫妻首次拜訪媳婦娘家位於佛羅里達州豪宅時，居然先派維安人員過去部署，偏偏親家早已重金禮聘自己的維安團隊，貝克漢家真的不用多此一舉，反而還讓佩茲家族感覺他們自以為更高一等，第一印象就弄壞了。

歐美媒體還稱，妮可拉佩茲的媽媽克勞蒂亞海夫納（Claudia Heffner），年輕時曾是紅牌名模，見過的大場面不比維多莉亞少，也因此根本不把維多莉亞放在眼裡，大衛與維多莉亞希望小倆口在英國、美國各辦一場婚禮，克勞蒂亞只願在美國辦一場，且大衛和維多莉亞還坐不到主桌，因為主桌是安排給佩茲家族和他們的密友來坐。

由於美國慣例是婚禮由新娘家出錢舉辦，貝克漢夫婦也沒啥插嘴的空間，然而克勞蒂亞擺明了忽視維多莉亞的意見、妮可拉對媽媽言聽計從，使得維多莉亞愈想愈不是滋味，槓上媳婦和親家母，一度氣得妮可拉衝出婚禮會場。

現在維多莉亞被老公大衛要求，不得不主動向兒子、媳婦釋出善意，各方都在等著瞧妮可拉將如何接招。

英國 布魯克林 足球

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