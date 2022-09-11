「黑豹」查德威克癌逝2年 獲頒迪士尼傳奇獎

「黑豹」查德威克前年逝世後，被追封迪士尼傳奇獎。（圖：迪士尼提供）

迪士尼 將在2023年將迎來創立100年紀念，今年在D23粉絲大會舉辦「迪士尼傳奇獎」，頒獎給表現優異的迪士尼人才，14名獲獎者赫見「黑豹」（Black Panther）查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），他雖在2年前癌逝，但他對電影 、公益貢獻功不可沒，他的哥哥德瑞克代為上台領獎，全場立刻起立鼓掌。

德瑞克提到迪士尼一開始向他們家人接洽時，他在腦海裡第一個想到的詞，就是「榮譽」，更提到查德威克直到過世前一刻，仍心繫所有親朋好友，「他很尊重著所有人，甚至在臨終前也確保所有他愛的人都能衣食無虞，因此他在工作這一塊，盡力做到最好」。

德瑞克最後更哽咽說「查德，我們永遠愛你，我今天早上稱讚爸媽都是傳奇人物，因為只有國王與王后，才能創造出一位真正的王者，他們做到了」。

其他獲獎者還有「冰雪奇緣」配音員「安娜」克莉絲汀貝爾、「艾莎」伊迪娜曼佐、「阿克」強納森葛洛夫以及「雪寶」喬許蓋德獲獎。

電影主題曲「Let it go」傳唱度極高，克莉絲汀上台時向大家道歉「每一對父母辛苦了，你們小孩應該一天到晚都在聽這首歌」，隨後伊迪娜又補充「我今天還穿低胸，好像在迪士尼的場合這樣穿很不OK，真的要跟大家說抱歉了」。兩人談吐幽默，笑翻全場。