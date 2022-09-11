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艾美獎揭曉在即 李政宰有望奪視帝創紀錄

記者蘇詠智／綜合報導
洛城市長賈西迪(左一)與李政宰(右二)出席「魷魚遊戲日」活動。（取材自Instagram）
洛城市長賈西迪(左一)與李政宰(右二)出席「魷魚遊戲日」活動。（取材自Instagram）

第74屆艾美獎頒獎典禮將於11日舉行，已公布的頒獎人包括「天后與草莓」(Hacks)視后珍史瑪特(Jean Smart)、偶像美女席琳娜(Selena Gomez)、夜間談話秀天王主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)等，最受矚目的組合莫過於「魷魚遊戲」(Squid Game)主角李政宰和鄭好娟。

「魷魚遊戲」播出將滿周年，在歐美人氣仍居高不下，男主角李政宰近日被揭露會成為「星際大戰」(Star Wars)系列最新影集「The Acolyte」男主角，他則含蓄表示若有更具體的決定會再公布，似乎要等製播「星戰」影集的迪士尼官方宣布。

不同於之前從大銀幕進攻好萊塢的李秉憲、Rain等南韓紅星，李政宰雖然是以小螢幕作品出擊，卻頗有後來居上的態勢。

歐美媒體預測他登上艾美獎視帝寶座的最大對手是「繼承之戰」(Succession)中扮演父子的布萊恩考克斯(Brian Denis Cox)與傑瑞米史壯(Jeremy Strong)，但「繼承」父子可能彼此瓜分票源，李政宰就有機會勝出，締造艾美獎史上新紀錄。

而入圍本屆艾美獎最佳戲劇影集女配角的鄭好娟，因是名模出身，英語能力不錯，也成了歐美影視界爭取的當紅炸子雞，不過她在艾美獎勝出機率，不若李政宰被看好。

李政宰與「魷魚遊戲」導演黃東赫趕在艾美獎頒獎之前，特別參加了洛杉磯「魷魚遊戲日」活動，原來洛城議會通過每年9月17日為「魷魚遊戲日」，這天正是「魷魚遊戲」首播日，李政宰表示非常榮幸，希望「魷魚遊戲日」是洛城所有紀念日中最好玩、讓家庭成員之間關係最和諧的一天。

魷魚遊戲 艾美獎 迪士尼

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