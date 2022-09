威尼斯影展 凱特布蘭琪二度封后 柯林法洛封帝

凱特布蘭琪第2度拿下威尼斯影后。(路透)

第79屆威尼斯影展 在大獎得主宣布後圓滿落幕,最受矚目的影帝影后,分別由柯林法洛(Colin Farrell)、凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)奪得。

柯林法洛以放映後獲得極佳好評的「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)擊退風光復出的「鯨魚」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)、表現突出的「愛‧子」(The Son)休傑克曼(Hugh Jackman)等強勁對手勝出,這也是他首度在歐洲3大影展登上影帝寶座。

凱特布蘭琪則是在「塔爾」(Tar)裡用演技征服觀眾,這也是她繼「搖滾啟示錄」後第二度在威尼斯影展封后,讓她再度成為明年奧斯卡的熱門人選。

不同於凱特亮麗出席頒獎典禮,柯林則是透過視訊表達得獎感言,稱自己對獲得影帝獎相當意外且激動。

柯林法洛以視訊連線方式發表獲得威尼斯影帝的感言。(歐新社)

美國紀錄片「All the Beauty and the Bloodshed」得到最佳影片金獅獎,法國電影「Saint Omer」獲得評審團銀獅獎,兩部都是出自女性導演 的手筆。最佳導演銀獅獎則頒給曾執導「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)義大利名導路卡戈達格尼諾(Luca Guadagnino),他以新作「Bones and All」獲獎,該片女主角泰勒羅素(Taylor Russell)獲得新演員獎。評審團特別獎則是伊朗名導賈法潘納希的好評新片「No Bears」。

泰勒羅素獲威尼斯影展最佳新演員獎。(歐新社)

讓台灣觀眾感到驕傲的應屬近年來在威尼斯做出口碑的「沈浸式內容競賽」單元,陳芯宜導演的VR(虛擬實境)作品「無法離開的人」得到沈浸式最佳體驗獎,這部VR作品和國家人權博物館合作,透過虛擬實境穿越時空回到1950年代關政治犯的綠島監獄現場,讓觀者身歷其境,以此關照人權議題。

她在發表得獎感言時向國家人權博物館致謝,表示這是所有人員們辛苦兩年的結晶,片中呈現的是1950年代的台灣那些對抗威權、為自身理想犧牲的人,他們貢獻的力量直到今天,希望今日的大家能延續他們的精神。陳芯宜編劇的「該死的阿修羅」獲選為台灣角逐奧斯卡最佳國際電影的代表,而她今年還因為「四樓的天堂」入圍金鐘獎最戲劇節目編劇、剪輯雙獎。