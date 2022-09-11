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威尼斯影展 凱特布蘭琪二度封后 柯林法洛封帝

記者蘇詠智／綜合報導
凱特布蘭琪第2度拿下威尼斯影后。（路透）
凱特布蘭琪第2度拿下威尼斯影后。（路透）

第79屆威尼斯影展在大獎得主宣布後圓滿落幕，最受矚目的影帝影后，分別由柯林法洛（Colin Farrell）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）奪得。

柯林法洛以放映後獲得極佳好評的「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）擊退風光復出的「鯨魚」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）、表現突出的「愛‧子」（The Son）休傑克曼（Hugh Jackman）等強勁對手勝出，這也是他首度在歐洲3大影展登上影帝寶座。

凱特布蘭琪則是在「塔爾」（Tar）裡用演技征服觀眾，這也是她繼「搖滾啟示錄」後第二度在威尼斯影展封后，讓她再度成為明年奧斯卡的熱門人選。

不同於凱特亮麗出席頒獎典禮，柯林則是透過視訊表達得獎感言，稱自己對獲得影帝獎相當意外且激動。

柯林法洛以視訊連線方式發表獲得威尼斯影帝的感言。（歐新社）
柯林法洛以視訊連線方式發表獲得威尼斯影帝的感言。（歐新社）

美國紀錄片「All the Beauty and the Bloodshed」得到最佳影片金獅獎，法國電影「Saint Omer」獲得評審團銀獅獎，兩部都是出自女性導演的手筆。最佳導演銀獅獎則頒給曾執導「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）義大利名導路卡戈達格尼諾（Luca Guadagnino），他以新作「Bones and All」獲獎，該片女主角泰勒羅素（Taylor Russell）獲得新演員獎。評審團特別獎則是伊朗名導賈法潘納希的好評新片「No Bears」。

泰勒羅素獲威尼斯影展最佳新演員獎。（歐新社）
泰勒羅素獲威尼斯影展最佳新演員獎。（歐新社）

讓台灣觀眾感到驕傲的應屬近年來在威尼斯做出口碑的「沈浸式內容競賽」單元，陳芯宜導演的VR（虛擬實境）作品「無法離開的人」得到沈浸式最佳體驗獎，這部VR作品和國家人權博物館合作，透過虛擬實境穿越時空回到1950年代關政治犯的綠島監獄現場，讓觀者身歷其境，以此關照人權議題。

她在發表得獎感言時向國家人權博物館致謝，表示這是所有人員們辛苦兩年的結晶，片中呈現的是1950年代的台灣那些對抗威權、為自身理想犧牲的人，他們貢獻的力量直到今天，希望今日的大家能延續他們的精神。陳芯宜編劇的「該死的阿修羅」獲選為台灣角逐奧斯卡最佳國際電影的代表，而她今年還因為「四樓的天堂」入圍金鐘獎最戲劇節目編劇、剪輯雙獎。

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