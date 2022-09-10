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歐美媒體看好李政宰登上艾美視帝寶座 好萊塢正當紅

記者蘇詠智／即時報導
李政宰在好萊塢正搶手，亦被看好登上艾美獎視帝寶座。（路透資料照片）
李政宰在好萊塢正搶手，亦被看好登上艾美獎視帝寶座。（路透資料照片）

好萊塢影視界年度盛事之一第74屆艾美獎頒獎典禮，將於美東時間12日（周一）上午舉行，CATCHPLAY+從7點起獨家轉播星光大道、8點轉播典禮實況，已公布的頒獎人包括「天后與草莓」視后珍史瑪特、偶像美女席琳娜、夜間談話秀天王主持人吉米金莫等，最受矚目的組合莫過於「魷魚遊戲」主角李政宰和鄭好娟。

「魷魚遊戲」播出將滿周年，在歐美人氣仍居高不下，男主角李政宰近日被揭露會成為「星際大戰」系列最新影集「The Acolyte」男主角，他則含蓄表示若有更具體的決定會再公布，似乎要等製播「星戰」影集的迪士尼官方宣布。

不同於之前從大銀幕進攻好萊塢的李秉憲、Rain等南韓紅星，李政宰雖然是以小螢幕作品出擊，卻頗有後來居上的態勢，

歐美媒體預測他登上艾美獎視帝寶座的最大對手是「繼承之戰」（Succession）中扮演父子的布萊恩考克斯（Brian Denis Cox）與傑瑞米史壯（Jeremy Strong），但「繼承」父子可能彼此瓜分票源，李政宰就有機會勝出，締造艾美獎史上新紀錄。

而入圍本屆艾美獎最佳戲劇影集女配角的鄭好娟，因是名模出身，英語能力不錯，也成了歐美影視界爭取的當紅炸子雞，不過她在艾美獎勝出機率，不若李政宰被看好。

李政宰與「魷魚遊戲」導演黃東赫趕在艾美獎頒獎之前，特別參加了洛杉磯「魷魚遊戲日」活動，原來洛城議會通過每年9月17日為「魷魚遊戲日」，這天正是「魷魚遊戲」首播日，李政宰表示非常榮幸，希望「魷魚遊戲日」是洛城所有紀念日中最好玩、讓家庭成員之間關係最和諧的一天。

「魷魚遊戲」推出快滿周年，在歐美的人氣仍很高。（取材自Netflix）
「魷魚遊戲」推出快滿周年，在歐美的人氣仍很高。（取材自Netflix）
洛城市長賈西迪（左）與李政宰（右二）出席「魷魚遊戲日」活動。（取材自IG）
洛城市長賈西迪（左）與李政宰（右二）出席「魷魚遊戲日」活動。（取材自IG）

魷魚遊戲 艾美獎 好萊塢

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