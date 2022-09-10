小布陪「金髮夢露」走威尼斯紅毯 星光大道粉絲嗨

布萊德彼特（右）之前被八卦刊物指對安娜迪阿瑪斯很仰慕、有意追求。（歐新社）

第79屆威尼斯影展近尾聲，備受期待的新片「金髮夢露」(Blonde)終於登場，映後獲得觀眾鼓掌14分鐘熱烈迴響。早先被批評「用西語口音演瑪麗蓮夢露」的古巴 美人安娜迪阿瑪斯(Ana de Armas)感動落淚，而製片人之一布萊德彼特 (Brad Pitt)驚喜現身、陪走紅毯則讓星光大道兩旁的觀眾興奮不已。

「金髮夢露」因為片長167分鐘，又被美國列為嚴禁17歲以下觀眾入場的NC-17級，引起外界高度好奇。安娜迪阿瑪斯曾發出不平之鳴，認為有很多電影與影集都比「金髮夢露」大膽、情色，更讓觀眾想知道編導葫蘆裡賣啥藥。

安娜近年以「007 生死交戰」(No Time to Die)、「鋒迴路轉」(Knives Out)等片成為好萊塢當紅女星，雖也是以性感著稱，卻與夢露的味道大不相同，她努力揣摩夢露的心境，演出極為賣力，被看好是影后強棒，是否先在威尼斯旗開得勝？很快答案就會揭曉。

布萊德彼特之前曾為了觀眾抨擊安娜在預告片中的口音，為她辯護：「她的表現很驚人，夢露是個非常困難的角色。」還因此被八卦雜誌亂傳緋聞 ，稱他把安娜當夢中情人、有意追求，其實安娜早有個英俊又富有的男友。