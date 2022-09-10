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與王室交情深 艾爾頓強慟失女王

娛樂新聞組╱綜合報導
艾爾頓強1970年代即與英王室結緣。圖為2012年白金漢宮音樂會後，女王和艾爾頓強(左)握手。(Getty Images)
艾爾頓強1970年代即與英王室結緣。圖為2012年白金漢宮音樂會後，女王和艾爾頓強(左)握手。(Getty Images)

英國女王辭世，音樂界、演藝圈等影視名流紛紛表達對女王的悼念，歌手艾爾頓強(Elton John)表示，女王是激勵人心的存在，她以優雅、得體和真心的關懷，帶領著英國走過一些最偉大和最黑暗的時代；女王也一直是他人生中的重要部分，他將會非常想念她。

路透報導，艾爾頓強在2019年出版的自傳《我》中，揭露與皇室來往的趣事。1970年代熱愛音樂的女王透過妹妹瑪格麗特公主邀請他到官邸肯辛頓宮共進晚宴，因此與王室結緣。

他透露，女王私下很幽默，由於他的住處就在溫莎城堡附近，時常開著一台亮黃色的奧斯頓馬丁到處晃，被女王和其丈夫菲立普親王取笑：「這台車讓你看起來像個傻瓜，別開了。」

艾爾頓強算是皇家喜喪慶典的御用表演者，他在1997年黛安娜王妃於西敏寺的葬禮上，演唱專為黛妃製作的經典歌曲〈風中之燭〉；也曾在白金漢宮由女王舉辦的音樂會上演奏，如今女王逝世，他悲傷的心情可想而知。

「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)音樂大師韋伯(Andrew Lloyd Webber)表示，女王的一生奉獻不僅是英國和大英國協不變的精神支柱，也是對世人的激勵。她遺留的影響力將成為一種對於愛與理解的無私引導，受到全世界人們的緬懷與頌揚，無論他們的種族或信仰為何。

007男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)也為女王辭世的消息感到哀痛，他的悼念和哀思與王室家庭、女王的摯愛、以及那些愛著女王的人們同在，指她留下一個無與倫比的遺產，而且將被深深的懷念。

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