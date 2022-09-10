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卡麥蓉狄亞被爆 曾詛咒狗仔罹癌

記者蘇詠智／綜合報導
傳卡麥蓉狄亞本人頗剽悍，與銀幕上的甜姐兒形象有180度差距。（路透資料照片）
傳卡麥蓉狄亞本人頗剽悍，與銀幕上的甜姐兒形象有180度差距。（路透資料照片）

八卦雜誌在歐美仍大為風行，紅星要與他們人員打交道，有時難免口氣欠佳。昔日曾是「Us」、「滾石」等雜誌老闆的楊韋納(Jann Simon Wenner)，近日推出回憶錄，暗指某女星曾詛咒他的員工得癌症，雖並未指名道姓，卻被挖出當事人正是常扮甜美傻大姐的卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)。

近日才宣告要重回幕前的卡麥蓉，曾經和演歌雙棲偶像賈斯汀(Justin Timberlake)傳緋聞，還被拍到衝浪約會時熱吻。楊韋納在書中稱：「在衝浪板上親吻賈斯汀的女星，其實不太好對付，曾對我雜誌員工嗆聲，說希望他得癌症。」顯然卡麥蓉本人頗為剽悍，與銀幕上有180度差距。

然而比起安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)，卡麥蓉又顯得沒那麼有心機。眾所周知裘莉與布萊德彼特(Brad Pitt)在拍「史密斯任務」(Mr. & Mrs. Smith)時，就傳假戲真作，拖了一年多才承認，「Us」曾把他們在肯亞海邊約會的照片放封面，公開證實他們確實是一對。楊韋納在書中寫道：「這照片是裘莉自己通風報信才拍到的。」

原來當時裘莉已把她和小布、養子麥杜斯(Maddox)何時會在何地出現、待多久等細節都告訴「Us」，刻意要讓「Us」幫她把布裘戀搬上檯面，小布想賴都賴不掉。

裘莉 小布 癌症

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