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王冠哀慟停拍 「這是獻給英女王的情書」

記者蘇詠智／綜合報導
「王冠」曾在英國數度引發爭議，卻仍是影視獎項的寵兒。（取材自Netflix）
「王冠」曾在英國數度引發爭議，卻仍是影視獎項的寵兒。（取材自Netflix）

英國女王伊麗莎白二世96歲去世，眾多好萊塢影星都在社群網站上發文悼念。一路寫了好幾齣關於她生平事蹟戲劇的「王冠」(The Crown)原創人彼得摩根(Peter Morgan)透露，該劇第6季可能會先停拍，以示對她的尊崇。

以英國王室成員遭遇為主軸的「王冠」，過往數度引發爭議，甚至曾令英國文化大臣要求Netflix打上「內容純屬虛構」的字幕，但劇組或Netflix都不為所動，稍早前該劇才宣布第6季扮演青年時期威廉王子與其妻子凱特的人選，暗示第6季的內容會發展到21世紀之後。

彼得摩根表示「王冠」其實是獻給女王的情書，此刻除保持沉默與尊敬之外，沒什麼可以再做的，他預計該劇的攝製應該會暫時喊停，對此，Netflix官方暫無回應。

由於「王冠」不少主角原型人物還在世，又不乏對王室私生活的大膽描述，但該劇的拍攝、推出卻沒有受到王室的阻攔，還有報導指哈利王子也是該劇的觀眾，雖然劇組目前尚無拍到他和妻子梅根結緣的計畫。

今年11月預期要推出的第5季，內容將提及黛安娜和查理的婚變，以及黛安娜在巴黎碰上致命車禍和皇室如何應對她的離世等，將是彼得摩根在「黛妃與女皇」後再一次呈現這段歷史，改由曾演出過「哈利波特」(Harry Potter)系列的威尼斯影后伊美黛史坦頓(Imelda Staunton)取代奧斯卡與威尼斯等獲獎影后海倫米蘭(Helen Mirren)來扮演女王。

「王冠」原創彼得摩根表示該劇是獻給女王的情書。（路透資料照片）
「王冠」原創彼得摩根表示該劇是獻給女王的情書。（路透資料照片）

哈利波特 英國女王 Netflix

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