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非裔「小美人魚」預告曝光 新版「白雪公主」哽咽落淚

記者陳建嘉／即時報導
荷莉貝利扮演新版「小美人魚」。（圖：迪士尼提供）
荷莉貝利扮演新版「小美人魚」。（圖：迪士尼提供）

D23博覽會在洛杉磯盛大舉辦，迪士尼向來引以為傲的公主系列電影，籌備多年的「白雪公主」（Snow White）、「小美人魚」（Little Mermaid）都釋出最新預告，「白雪公主」瑞秋齊格勒（Rachel Zegler）與「壞皇后」蓋兒加朵（Gal Gadot）登台之前，全場先驚喜播放預告，「白雪公主」的毒蘋果、魔鏡等經典場面再度重現，讓不少影迷興奮歡呼，瑞秋隨後上台時更是哽咽落淚，「其實我也沒看預告，所以我不知道你們看到什麼，但真的很謝謝你們」。

瑞秋齊格勒(右)、蓋兒加朵(左)為新片「白雪公主」宣傳。（記者陳建嘉／攝影）
瑞秋齊格勒(右)、蓋兒加朵(左)為新片「白雪公主」宣傳。（記者陳建嘉／攝影）

瑞秋並表示這一版的白雪公主會更現代化，就是為了要與過去做出區別，白雪公主不再是單純、天真的女孩，而是更會獨立自主，也會有領導者的跡象。蓋兒加朵在片中飾演「壞皇后」，她則開心笑說「這個角色個性跟我完全不一樣，所以我演得很過癮，可以盡情演」。

「白雪公主」首張前導海報。（圖：迪士尼提供）
「白雪公主」首張前導海報。（圖：迪士尼提供）

除此之外，先前因為找來非裔女星荷莉貝利（Halle Bailey）演「小美人魚」，引起不少影迷反彈，不過她今日美麗登場，在預告裡的美聲也讓不少影迷驚訝，荷莉一出場時更有許多影迷歡呼「妳超棒的」，導演勞勃馬歇爾（

荷莉貝利現身D23展覽會，向影迷打招呼。（記者陳建嘉／攝影）
荷莉貝利現身D23展覽會，向影迷打招呼。（記者陳建嘉／攝影）

Rob Marshall）強調初次試鏡時，聽到她唱經典歌曲「Part of Your World」就被荷莉吸引，堅信荷莉是完美人選，荷莉則感動表示「我從小在游泳池游泳，就幻想過自己是一條美人魚，從沒想過可以夢想成真」。「小美人魚」將於2023年5月上映。

來源：迪士尼

迪士尼 游泳 導演

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