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時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

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歐美群星悼英國女王 007：服侍妳是我的榮耀

記者蘇詠智／綜合報導
丹尼爾克雷格（右）曾和英女王（左）合作，拍攝倫敦奧運宣傳影片。（歐新社資料照片）
丹尼爾克雷格（右）曾和英女王（左）合作，拍攝倫敦奧運宣傳影片。（歐新社資料照片）

英國女王伊麗莎白二世96歲去世，她生前曾在不少首映典禮和著名藝人有互動，也曾在倫敦奧運的影片中和扮演007的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合作，歐美群星紛紛發表對她的悼念。

丹尼爾克雷格發出聲明，表示自己和很多人一樣，因為女王去世的消息而深深哀傷。在他之前的007皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan），則在社群網站上分享女王年輕時的黑白舊照，寫道：「女王陛下，安息吧，能服侍妳是我的榮耀。」

席維斯史特龍（右）懷念昔日與伊麗莎白二世女王（左）的互動。（取材自Instagr...
席維斯史特龍（右）懷念昔日與伊麗莎白二世女王（左）的互動。（取材自Instagram）

席維斯史塔龍（Sylvester Stallone）和芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）都在社群網站上發布過去與女王握手的舊照，前者寫道：「願這位偉大的女王安息，這世界將再也看不到像她一樣的了。」後者表示：「很傷心聽到伊麗莎白二世女王辭世，對我們所有人來說，她是永恆不變的，她也受到舉世敬重，願她安息，芭芭拉。」

芭芭拉史翠珊（左）悼念伊麗莎白二世女王（右）。（取材自Instagram）
芭芭拉史翠珊（左）悼念伊麗莎白二世女王（右）。（取材自Instagram）

曾經在「黛妃與女皇」（The Queen）扮演女王而獲多個影后寶座的海倫米蘭，盛讚女王本尊就是高貴的縮影，也將很自豪表示是活在「伊麗莎白時代」，如果高貴有定義，女王就是具體的展現。

海倫米蘭扮演伊麗莎白二世女王獲得一堆影壇大獎，盛讚本尊是高貴的縮影。（取材自IM...
海倫米蘭扮演伊麗莎白二世女王獲得一堆影壇大獎，盛讚本尊是高貴的縮影。（取材自IMDb）

哈利波特」系列作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）盛讚女王是世人眼中代表英國的正面、持久的象徵。傳奇影后茱莉安德魯絲（Julie Andrews）則稱失去女王就像失去一名好友，而她不但是很盡心盡力的君主，也用愛、智慧與優雅讓世人得到啟發。

社群網站 哈利波特 英國女王

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