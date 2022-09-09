英女王是得獎保證？海倫米蘭扮她獲逾10項影后

伊麗莎白二世女王備受英國民眾愛戴，也是影視獎項的得獎保證。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世逝世，全國民眾哀悼。雖然外界印象中，女王人氣不一定高過前兒媳黛安娜，可是在影視獎項中，演女王更容易獲得肯定，一系列聚焦英國王室的作品包括「黛妃 與女皇」（The Queen）、「王冠」（The Crown）等，讓扮演不同年齡女王的海倫米蘭（ Helen Mirren）、克萊兒佛伊（Claire Foy）、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）等各自拿下奧斯卡 、艾美、金球等大獎。

Netflix大戲「王冠」每兩季換一批主要演員，首兩季由克萊兒佛伊扮演青年時期的女王，第3、4季換成奧莉薇亞柯爾曼飾演中年的女王，第5、6季將由伊美黛史坦頓（Imelda Staunton）詮釋老年時期的女王。克萊兒憑此劇奪下艾美、金球雙料視后，接棒的奧莉薇亞也成了這兩個獎項的得主，還未登場的伊美黛自嘲「壓力超大」，不過她也是資深演技派，各方看好這項「光榮傳統」不會在她手上中斷。

「王冠」中的青年女王克萊兒佛伊獲得艾美、金球雙料視后。（取材自IMDb） 「王冠」裡的中年女王奧莉薇亞柯爾曼獲得艾美、金球雙料視后。（取材自IMDb） 伊美黛史坦頓將在「王冠」扮演老年的女王。（取材自IMDb）

早在「王冠」之前，編劇彼得摩根（Peter Morgan）就曾經編寫過金獎大片「黛妃與女皇」，由身為俄國貴族後裔的海倫米蘭飾演女王，維妙維肖的神態，一路奪下威尼斯影后、英國奧斯卡影后、奧斯卡影后等10多座大獎。

「黛妃與女皇」讓海倫米蘭奪下一堆影后大獎。（取材自IMDb）

幾年後彼得摩根又寫了舞台劇「女王召見」（The Audience），再度找回海倫米蘭扮演女王，她因此在英美兩地抱回東尼獎、奧利佛獎等榮耀，更加確定「女王就是獲獎保證」。