58歲尼可拉斯凱吉3度當爸 女兒比孫子還小

尼可拉斯凱吉（左）與芝田璃子曾一起為「FLAUNT」拍攝封面。（取材自Instagram）

曾有過4段失敗婚姻的尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage），現任妻子芝田璃子比他小30歲，被戲稱是「父女戀」。而兩人愛的結晶已誕生，尼可拉斯凱吉發言人向媒體發聲明：「尼可拉斯與璃子很開心宣布女兒出世，目前母女均安。」

凱吉這次第3度當爸爸，和芝田璃子的第一個小孩就是女兒，也是他的第一個女兒，將取名「蘭儂歐吉」（Lennon Augie），致敬已故前「披頭四」團員約翰藍儂（John Lennon）他父親歐古斯特柯波拉（August Coppola）。

凱吉情史豐富，前4任妻子為派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）、貓王女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）、韓裔 的艾莉絲，以及第4段的小池惠里香；他當時堅信自己被騙婚，結了4天後想要離異，果真不到一年就分道揚鑣。由於凱吉26歲時就生兒育女，所以他現在育有31歲與16歲的兒子，如今出生的女兒現在比孫子還年幼。

凱吉曾接受「洛杉磯 時報」訪問時自嘲：「我現在真的在很快樂的婚姻生活中，我知道5次有點多，但我覺得這次終於做對了。」