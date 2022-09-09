史特龍、史翠珊、海倫米蘭、丹尼爾克雷格 群星悼女王

席維斯史特龍（右）懷念昔日與伊麗莎白二世女王（左）的互動。（取材自Instagram）

英國 伊麗莎白二世女王96歲去世，她生前曾在不少首映典禮和著名藝人有過互動，也曾在倫敦奧運的影片中和那時扮演007詹姆斯龐德的丹尼爾克雷格合作，歐美群星紛紛發表對她的悼念。席維斯史特龍和芭芭拉史翠珊都在社群網站 上發布過去與女王握手的舊照，前者寫道：「願這位偉大的女王安息，這世界將再也看不到像她一樣的了。」後者則是這麼寫著：「很傷心聽到伊麗莎白二世女王辭世，對我們所有人來說，她是永恆不變的，她也受到舉世敬重，願她安息，芭芭拉。」

芭芭拉史翠珊（左）悼念伊麗莎白二世女王（右）。（取材自Instagram）

丹尼爾克雷格（右）為了伊麗莎白二世女王（左）去世而感傷。（歐新社資料照片）

丹尼爾克雷格則發出聲明，表示自己和很多人一樣，因為女王去世的消息而深深哀傷，自己的心與皇室家族、女王所關愛的人、那些愛她的人同在。在他之前的上一任007皮爾斯布洛斯南，則在社群網站上分享她年輕時的黑白舊照，寫道：「女王陛下，安息吧，能服侍妳是我的榮耀。」

海倫米蘭扮演伊麗莎白二世女王獲得一堆影壇大獎，盛讚本尊是高貴的縮影。（取材自IMDb）

曾經在「黛妃與女皇」扮演伊麗莎白二世而登上奧斯卡、威尼斯等影后寶座的海倫米蘭，盛讚女王本尊就是高貴的縮影，自己和許多人一樣為了偉大的女王去世而哀悼，也將很自豪表示是活在「伊麗莎白時代」，如果高貴有定義，女王就是具體的展現。

「哈利波特 」系列作者J.K.羅琳盛讚女王是世人眼中代表英國的正面、持久的象徵，傳奇影后茱莉安德魯絲則稱失去女王就像失去一位好友，而他不但是很盡心盡力的君主，也用愛、智慧與優雅讓世人得到啟發。昔日「足球金童」大衛貝克漢則感念女王在人生的最後階段還保持尊嚴又優雅的繼續服務英國，人們今日皆感哀傷，正反映出她對英國與全球民眾是多重要的存在。