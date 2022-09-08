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「王冠」原創人稱該劇是獻給女王的情書 可能暫時停拍

記者蘇詠智／即時報導
「王冠」曾在英國數度引發爭議，卻仍是影視獎項的寵兒。（取材自Netflix）
「王冠」曾在英國數度引發爭議，卻仍是影視獎項的寵兒。（取材自Netflix）

Netflix招牌大戲之一「王冠」原創人彼得摩根，對於該劇主角本尊—伊麗莎白二世女王去世，表示該劇是獻給女王的一封情書，此刻除了保持沈默與尊敬之外沒有什麼可以再做的，他也預期該劇的攝製應該會暫時喊停，以示對女王的敬意，Netflix官方暫無回應。

「王冠」是彼得摩根繼電影「黛妃與女皇」、舞台劇「女王召見」之後又一以伊麗莎白二世和英皇室為情節主軸的作品，從女王青年時期結婚、即位開始，目前還未拍攝的第6季稍早已經敲定扮演威廉王子與其妻凱特年輕時期的演員，暗示劇情似乎會涵蓋兩人在大學中的互動，大概是西元2000年左右。

在伊麗莎白二世女王生前，「王冠」由於不少主角人物還在世，卻又不乏對他們私生活的大膽描述，屢屢引發爭議，更曾經讓英國文化大臣公開表明Netflix應該打出「故事內容為虛構」的標語，免得觀眾照單全收，可是劇組與Netflix都不配合，儘管如此，該劇的拍攝、推出卻沒有受到皇室的阻攔，更有報導指出哈利王子也是該劇的觀眾，雖然劇組目前尚無拍到他和妻子梅根結緣的計畫。

就算「王冠」曾是爭議的焦點，在影視獎項上卻是頻頻勝出的寵兒，扮演青年與中年時期女王的克萊兒佛伊、奧莉薇亞柯爾曼都因此劇成為艾美獎與金球獎雙料視后，飾演中年菲利普親王的托拜亞斯曼齊也獲得艾美獎的肯定，扮演青年菲利普親王的麥特史密斯則是獲艾美獎提名，青年查爾斯—喬許歐康納則是雙料視帝，青年黛安娜—艾瑪柯林也得到金球獎視后。

今年11月預期要推出的第5季，內容將提及黛安娜和查爾斯的婚變，以及黛安娜在巴黎碰上致命車禍和皇室如何應對她的離世等，將是彼得摩根在「黛妃與女皇」後再一次呈現這段歷史，改由曾演出過「哈利波特」系列的威尼斯影后伊美黛史坦頓取代奧斯卡與威尼斯等獲獎影后海倫米蘭來扮演女王。

「王冠」原創彼得摩根表示該劇是獻給女王的情書。（路透資料照片）
「王冠」原創彼得摩根表示該劇是獻給女王的情書。（路透資料照片）

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