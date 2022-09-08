「王冠」原創人稱該劇是獻給女王的情書 可能暫時停拍

「王冠」曾在英國數度引發爭議，卻仍是影視獎項的寵兒。（取材自Netflix）

Netflix 招牌大戲之一「王冠」原創人彼得摩根，對於該劇主角本尊—伊麗莎白二世女王去世，表示該劇是獻給女王的一封情書，此刻除了保持沈默與尊敬之外沒有什麼可以再做的，他也預期該劇的攝製應該會暫時喊停，以示對女王的敬意，Netflix官方暫無回應。

「王冠」是彼得摩根繼電影「黛妃與女皇」、舞台劇「女王召見」之後又一以伊麗莎白二世和英皇室為情節主軸的作品，從女王青年時期結婚、即位開始，目前還未拍攝的第6季稍早已經敲定扮演威廉王子與其妻凱特年輕時期的演員，暗示劇情似乎會涵蓋兩人在大學中的互動，大概是西元2000年左右。

在伊麗莎白二世女王生前，「王冠」由於不少主角人物還在世，卻又不乏對他們私生活的大膽描述，屢屢引發爭議，更曾經讓英國文化大臣公開表明Netflix應該打出「故事內容為虛構」的標語，免得觀眾照單全收，可是劇組與Netflix都不配合，儘管如此，該劇的拍攝、推出卻沒有受到皇室的阻攔，更有報導指出哈利王子也是該劇的觀眾，雖然劇組目前尚無拍到他和妻子梅根結緣的計畫。

就算「王冠」曾是爭議的焦點，在影視獎項上卻是頻頻勝出的寵兒，扮演青年與中年時期女王的克萊兒佛伊、奧莉薇亞柯爾曼都因此劇成為艾美獎 與金球獎雙料視后，飾演中年菲利普親王的托拜亞斯曼齊也獲得艾美獎的肯定，扮演青年菲利普親王的麥特史密斯則是獲艾美獎提名，青年查爾斯—喬許歐康納則是雙料視帝，青年黛安娜—艾瑪柯林也得到金球獎視后。