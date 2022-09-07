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專業療情傷？ 艾莎岡薩雷竟成「備胎女王」

記者蘇詠智／綜合報導
艾莎岡薩雷曾經陪伴好幾位男星走出情傷。（取材自Instagram）
艾莎岡薩雷曾經陪伴好幾位男星走出情傷。（取材自Instagram）

大多數人不會很喜歡自身一直被定位在「幫人療情傷的備胎」這種角色，但美豔性感、近來在好萊塢頗獲力捧的墨西哥女星艾莎岡薩雷（Eiza González）卻接連與幾位男星談了這種療傷的短暫戀曲，被戲稱為「備胎女王」。

連恩漢斯沃過去曾靠女星的陪伴療傷止痛。（路透資料照片）
連恩漢斯沃過去曾靠女星的陪伴療傷止痛。（路透資料照片）

艾莎岡薩雷在「玩命關頭：特別行動」（Hobbs & Shaw）、「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong） 都是漂亮、搶眼的存在，理當是不少男性心目中的好對象，但她卻屢屢扮演「療傷備胎」的角色。她曾經在連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）與麥莉希拉（Miley Cyrus）分手後，陪著連恩走出陰霾，幾年之後，「變形金剛」男星喬許杜哈默（Josh Duhamel）和樂壇紅星老婆菲姬婚姻破裂，也是艾莎陪伴在他身邊，讓他再度恢復元氣，兩段感情都沒有撐太久。

傑森摩莫亞年初才宣告婚變，現在已又有新戀情 。（取材自Instagram）
傑森摩莫亞年初才宣告婚變，現在已又有新戀情 。（取材自Instagram）

近日艾莎的男友變成了「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），傑森今年初才與妻子麗莎波奈特（Lisa Bonet）宣告要離異，顯然艾莎又再度成為幫傑森撫平情傷的備胎新歡。對於這種奇妙的發展，「Star」雜誌引述不具名消息來源的說法：「艾莎對擇偶當然抱持著不自我設限的態度，她只是很常被受傷的男人吸引，當然她也知道大多數的療傷戀曲並不會撐太久。」言下之意，她本身並不會太排斥被貼上「備胎女王」的標籤，那些幫人療傷止痛的短暫戀情，她都是心甘情願。

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