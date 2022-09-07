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合作有心結？ 哈利史泰爾斯疑朝克里斯潘恩吐口水

記者蘇詠智／綜合報導
「別擔心親愛的」男主角哈利史泰爾斯是緋聞風暴的焦點。（歐新社）
「別擔心親愛的」男主角哈利史泰爾斯是緋聞風暴的焦點。（歐新社）

娛樂圈話題「頒獎典禮掌摑事件」有了「續集」？「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）前進威尼斯影展特映，男主角哈利史泰爾斯（Harry Styles）被拍到在入座時似乎朝旁邊的男配角克里斯潘恩（Chris Pine）吐口水；克里斯當下未動怒，反應頗為微妙。社群網站對此掀此熱烈討論，大家都想知道背後到底有何原因？

克里斯潘恩出席「別擔心親愛的」威尼斯影展活動，掀起不少話題。（歐新社）
克里斯潘恩出席「別擔心親愛的」威尼斯影展活動，掀起不少話題。（歐新社）

哈利史泰爾斯原為偶像天團「1世代」（One Direction）成員，單飛之後歌而優則演；克里斯潘恩除了是「星際爭霸戰」系列電影的男主角，也在「神力女超人」扮演女主角摯愛。雖然在「別擔心親愛的」潘恩是為哈利跨刀、戲分也不及哈利，但以影壇地位，潘恩比哈利高出一大截，哈利此舉十分無禮。

英國每日郵報報導，克里斯潘恩在該片的紅毯訪問中稱讚與女主角佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）合作經驗相當好，而佛蘿倫絲正和該片導演奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde）鬧不和，哈利身為奧莉薇亞現任男友，認定這是潘恩「選邊站」的表現，有可能藉機洩恨。

另有人注意到，潘恩早先在該片記者會，被拍到在哈利接受訪問時，幾乎全程心不在焉、面無表情，彷彿不得不待在很無聊場合，這畫面立刻傳遍網路。

威尼斯的觀眾對「別擔心親愛的」反應還算不差，這部片堪稱近期問題最多的爭議焦點；導演奧莉薇亞懷德將男主角由席亞李畢夫換成哈利時，宣稱席亞是被開除，席亞近日出示證據打臉，指是自己認為沒時間排練主動退出。

而奧莉薇亞和哈利在拍片時擦出愛的火花，不惜背棄跟她有了小孩的傑森蘇戴西斯，讓女主角佛蘿倫絲相當不以為然。只是沒料到，除了導演和女主角不和，連兩名男演員都處不來。

哈利 導演 社群網站

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