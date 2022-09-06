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「不可能的任務」坐機翼挑戰高度 阿湯就愛玩命

記者蘇詠智╱綜合報導
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。(取材自twitter)
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。(取材自twitter)

好萊塢影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)身手矯健，完全看不出已60歲，今夏全球狂賣的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun:Maverick)，他率領一堆年輕演員親自開飛機，挑戰對於高度的恐懼；在另一套代表作「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列，也不吝展現高危險動作，常常讓影迷看得嚇出一身冷汗。

近日網上流傳湯姆克魯斯為了還未殺青的「不可能的任務：致命清算第二章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two)在南非拍攝的驚人畫面，只見他站在一架雙翼飛機的外面，看似沒有綁安全帶，對著鏡頭侃侃而談、神情自若；接下來另一部雙翼飛機飛到旁邊，原來是導演坐在裡面一面拍攝、一面和他對話。

然後鏡頭一轉，阿湯還站在機身上，飛機卻往下俯衝，觀眾才發現剛才阿湯所在的半空中，離地面有很大的差距。他又一次玩命挑戰高難度，如果不是藝高人膽大又早就習慣，絕對不可能如此輕鬆自在。

由於新冠肺炎疫情影響，「不可能的任務：致命清算」兩部曲的攝製時間被拖長，上映檔期也一延再延，不過阿湯現在又風光站在事業的巔峰，預計明後年分別推出後，應該又會締造票房新紀錄。

湯姆克魯斯站在雙翼飛機外，沒綁安全帶，神情自若。(取材自twitter)
湯姆克魯斯站在雙翼飛機外，沒綁安全帶，神情自若。(取材自twitter)

湯姆克魯斯 導演 疫情

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