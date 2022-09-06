獲6分鐘掌聲 布蘭登費雪「鯨」艷威尼斯影展

布蘭登費雪新片「鯨魚」在威尼斯影展首映後，贏得觀眾超過六分鐘的起立鼓掌。(路透)

以「神鬼傳奇」(The Mummy)系列走紅的美國男星布蘭登費雪(Brendan Fraser)，新片「鯨魚」(The Whale)在水都威尼斯影展 首映後贏得觀眾超過6分鐘的起立鼓掌，他也立刻成為影帝呼聲最高的人選之一。布蘭登扮演失去同性情人後暴食暴肥的男子，已被視為年度「東山再起」代表人物。

布蘭登曾以高大英挺的小生形象在好萊塢被力捧，卻身材走樣多年，事業也陷低潮，「黑天鵝」(Black Swan)名導戴倫艾隆諾夫斯基(Darren Aronofsky)再度發揮重新包裝演員的功力，讓他在「鯨魚」拿出從影以來最佳表演，影迷和演藝圈人士都樂見他重振雄風，威尼斯影展的觀眾反應也讓他大為感動。

扮演他女兒的莎蒂辛克(Sadie Sink)，今年在「怪奇物語」(Stranger Things)第4季演出廣獲各方好評卻成為艾美獎 遺珠，被看好有機會以「鯨魚」進軍奧斯卡，她在紅毯上以性感、搶眼的造型現身，讓大家眼睛一亮。

另外，阿爾及利亞籍雙導演 丹米陽烏努依(Damien Ounouri)與阿蒂拉賓狄梅拉德(Adila Bendimerad)的首部劇情長片「The Last Queen」，入選「威尼斯日」單元，潛力備受看好，阿蒂拉賓狄梅拉德也在「The Last Queen」中飾演女主角王后，透過精湛演技看她如何面對強權。首映當日正是她剖腹產後第5天，她和丹米陽帶著剛出生的女兒一起到威尼斯參加盛事，可說雙喜臨門。