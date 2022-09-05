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布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

記者蘇詠智／即時報導
布蘭登費雪的演藝事業可望重振雄風。（歐新社）
布蘭登費雪的演藝事業可望重振雄風。（歐新社）

曾以「神鬼傳奇」系列走紅的美國男星布蘭登費雪，新片「鯨魚」在威尼斯影展首映後贏得觀眾超過6分鐘的起立鼓掌，他也立刻成為影帝呼聲最高的人選之一。布蘭登扮演失去同性情人後暴食暴肥的男子，健康狀況已至谷底，盼能重拾與女兒的親情，已被視為年度「東山再起」代表人物。

布蘭登曾以高大英挺的小生形象在好萊塢被力捧，卻已經身材走樣多年，事業也陷低潮，「黑天鵝」名導戴倫艾隆諾夫斯基再度發揮重新包裝演員的功力，讓他在「鯨魚」拿出從影以來最佳表演，影迷和演藝圈人士都樂見他重振雄風，威尼斯影展的觀眾反應也讓他大為感動。他在片子放映完畢後本來還坐在位子上，導演戴倫在掌聲中把他拉起來，向熱情的影迷致意，他一度想要離場，觀眾卻繼續鼓掌，讓他忍不住激動掉淚。

布蘭登費雪（扶欄杆者）被觀眾的熱情反應感動到掉眼淚。（取材自推特）
布蘭登費雪（扶欄杆者）被觀眾的熱情反應感動到掉眼淚。（取材自推特）

過去好萊塢不乏藝人成功從谷底翻身的例子，甚至被戲稱每年奧斯卡幾乎都會有一、兩個「光榮復出」的代表，布蘭登就被看好會是下一屆奧斯卡此類藝人的最佳典範，讓「鯨魚」受到各方高度矚目。

扮演他女兒的莎蒂辛克，今年在「怪奇物語」第4季演出廣獲各方好評卻成為艾美獎遺珠，也被看好有機會以「鯨魚」進軍奧斯卡，她在紅毯上以性感、搶眼的造型現身，擺脫「怪奇物語」裡的少女風，讓大家眼睛一亮。

莎蒂辛克亮麗出席「鯨魚」在威尼斯影展的首映。（路透）
莎蒂辛克亮麗出席「鯨魚」在威尼斯影展的首映。（路透）

奧斯卡 影展 好萊塢

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