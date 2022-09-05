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貝克漢家婆媳戰升級 維多莉亞當她是空氣

記者蘇詠智／綜合報導
布魯克林貝克漢(上)與妮可拉佩茲一起登上VOGUE香港版封面。（取材自Instagram）
布魯克林貝克漢(上)與妮可拉佩茲一起登上VOGUE香港版封面。（取材自Instagram）

號稱「全英國除了皇室之外的第二家族」貝克漢（Beckham）一家，近來由於長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與婆婆維多莉亞（Victoria Beckham）被傳嚴重不和，再度成為各方焦點。英國「每日郵報」稱，她們的問題早在布魯克林和妮可拉辦婚禮時已爆發，妮可拉根本無意穿上維多莉亞設計的婚紗，讓經營時尚事業的維多莉亞氣憤在心，使出種種報復手段。

布魯克林與妮可拉最近一起登上VOGUE香港版封面、夫妻合體接受專訪，維多莉亞在社群網站上固然分享、按讚，卻只有分享布魯克林自己一個人的獨照，完全不理會妮可拉出現的任何畫面，擺明了將媳婦當空氣。向來被維多莉亞牽著鼻子走的昔日足球金童老公大衛，也跟她一樣，只分享、點讚布魯克林的獨照，徹底無視妮可拉，對於出身億萬豪門的嬌貴兒媳，明顯不夠友善。

貝克漢夫婦據傳對於億萬豪門出身的媳婦非常不滿。（路透資料照片）
貝克漢夫婦據傳對於億萬豪門出身的媳婦非常不滿。（路透資料照片）

「每日郵報」稱維多莉亞因為婚紗風波，對妮可拉不滿，婚禮上故意把妮可拉原先選定的新郎新娘共舞歌曲，搶來作為自己和布魯克林共舞的音樂，氣得妮可拉一度衝出現場。過去在巴黎時裝周，維多莉亞都會帶著貝克漢家大大小小，一起為自己的品牌助陣，今年刻意未邀請布魯克林與妮可拉，小兩口直到看了媒體報導才明白自己被放生，心裡超不是滋味。

夾在中間的布魯克林，愈來愈傾向岳家這一方，和父母親已數月未見，讓維多莉亞很傷心。為了怕永遠失去曾經寵愛備至的大兒子，維多莉亞和老公大衛趁VOGUE香港版新一期出刊的時機，公開再對兒子示好，可惜仍不願意向妮可拉低頭，未必真能贏回布魯克林的心。

布魯克林 香港 英國

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