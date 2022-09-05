我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

「黑豹」查德威克去世2年 聲演奪艾美獎

記者蘇詠智／綜合報導
查德威克鮑斯曼去世兩年後，終於得到演藝界重量級獎項肯定。（路透資料照片）
查德威克鮑斯曼去世兩年後，終於得到演藝界重量級獎項肯定。（路透資料照片）

漫威英雄大片「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）於前年8月下旬因癌症辭世，讓無數影迷感到哀傷，他生前留下的作品讓他分別入圍了奧斯卡金像獎、艾美獎等演藝界地位崇高的大獎，然而他在「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）的賣力表演未能一如各方預期得到奧斯卡最佳男主角榮銜，反而在典禮的尾聲製造了反高潮，被影迷視為一大遺憾。

今年度已經率先頒發的創意部門艾美獎，他以漫威的卡通影集「無限可能：假如…？」（What If...?）入圍最佳角色聲音演出，終於擊退眾家強敵獲獎，不但是他在演藝生涯中得到的唯一一座艾美獎，也是粉絲期待已久的身後哀榮，他的妻子茜蒙總算能代他上台領獎，感言果真再次令影迷動容。

茜蒙鮑斯曼代替亡夫領取艾美獎。（美聯社）
茜蒙鮑斯曼代替亡夫領取艾美獎。（美聯社）

查德威克在「無限可能：假如…？」中，以聲音再度詮釋瓦干達的帝查拉王子，卻並沒有變成超級英雄「黑豹」，而是因緣際會下成了「星際異攻隊」中的「星爵」，給觀眾既熟悉又新奇的感覺，他的表現在該集推出後也得到熱烈好評。茜蒙代他領獎時坦言：「當我聽到查德入圍，我開始想到這世界和我們的世界裡發生的所有事，對他的責任感和奉獻精神感到敬畏，這個他生命中最後的表演之一，既是對他與這世界有很重要意義的角色，又是讓大家有新鮮感的，這是多麼美好的一刻！」

過往漫威電影與影集，能在重要影視獎項上獲得大獎肯定的機會極低，查德威克鮑斯曼雖然只有憑聲音的演出得到艾美獎，卻是難得一見以漫威影片中的表演得到重量級大獎，漫威也在官方社群網站上發布圖文慶賀。

漫威 艾美獎 入圍

上一則

男偶像被爆連3天摟妹進酒店 粉絲怒批：聲明避重就輕

下一則

主演網劇拍4個月還沒殺青 倪妮軋戲拖累？

延伸閱讀

「黑豹」查德威克去世兩年終獲肯定 聲音演出奪艾美獎

「黑豹」查德威克去世兩年終獲肯定 聲音演出奪艾美獎
擔任紀錄片旁白 歐巴馬獲艾美獎

擔任紀錄片旁白 歐巴馬獲艾美獎
克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」

克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」
克里斯洛克自稱婉拒主持明年奧斯卡：像重回犯罪現場？

克里斯洛克自稱婉拒主持明年奧斯卡：像重回犯罪現場？

熱門新聞

陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？