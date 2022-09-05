我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

小叔曾陷性醜聞 翹臀珍拒絕他來婚禮？

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛洛佩茲被傳封殺小叔出席自己的婚禮。（歐新社資料照片）
珍妮佛洛佩茲被傳封殺小叔出席自己的婚禮。（歐新社資料照片）

「拉丁天后」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）的奢華婚禮轟動全球，她雖然砸了大錢，卻也享盡成為童話公主般新娘的浪漫感動。然而在風光的背後，竟是令人不舒服的衝突？

班的弟弟、奧斯卡影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck）寧可待在距離婚禮現場好幾小時飛航距離的美國西岸洛杉磯，也未親自到場見證哥哥的幸福，幕後原因眾說紛紜。儘管凱西自稱有「身為人父的義務」，事後又發布過去和哥哥、珍妮佛洛佩茲的合照，表示自己很愛這位新嫂嫂，卻都無法平息各種揣測。

國家詢問報更稱根本是珍妮佛洛佩茲不願意凱西參加婚禮，因為凱西過去曾被不只一位女性控告性騷擾，還差點危及奧斯卡勝出的機率。

班艾佛列克（左）與弟弟凱西向來感情親密。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與弟弟凱西向來感情親密。（路透資料照片）

班和凱西兄弟倆過去在工作和生活中都很親密，絕對不可能不邀弟弟參加婚禮，可是報導指珍妮佛洛佩茲絕對不能容忍自己大婚有一點點的污點，打定主意不讓凱西出席。

珍妮佛洛佩茲過往就給外界「愛耍大牌、難搞」的形象，「國家詢問報」稱她和班艾佛列克結婚後，更是趾高氣揚，自以為是現代皇族，對於工作人員的挑剔加倍，弄得大家都超級受不了，準備找到機會就對外爆料，讓她不要再囂張。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 奧斯卡

上一則

劉愷威北漂發展 傳楊冪女兒將在北京上學

下一則

男偶像被爆連3天摟妹進酒店 粉絲怒批：聲明避重就輕

延伸閱讀

翹臀珍真與夫家不和？被曝封殺陷性醜聞影帝小叔來婚禮

翹臀珍真與夫家不和？被曝封殺陷性醜聞影帝小叔來婚禮
卡卡搶不走 布萊德利傳想和名模舊愛再生娃

卡卡搶不走 布萊德利傳想和名模舊愛再生娃
沒有不爽大嫂？班艾佛列克弟弟 大讚翹臀珍是「珍寶」

沒有不爽大嫂？班艾佛列克弟弟 大讚翹臀珍是「珍寶」
班珍奢華婚宴邀他前妻參加 雖然人未到但沒撕破臉

班珍奢華婚宴邀他前妻參加 雖然人未到但沒撕破臉

熱門新聞

陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？