小叔曾陷性醜聞 翹臀珍拒絕他來婚禮？

珍妮佛洛佩茲被傳封殺小叔出席自己的婚禮。（歐新社資料照片）

「拉丁天后」珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）與班艾佛列克 （Ben Affleck）的奢華婚禮轟動全球，她雖然砸了大錢，卻也享盡成為童話公主般新娘的浪漫感動。然而在風光的背後，竟是令人不舒服的衝突？

班的弟弟、奧斯卡 影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck）寧可待在距離婚禮現場好幾小時飛航距離的美國西岸洛杉磯，也未親自到場見證哥哥的幸福，幕後原因眾說紛紜。儘管凱西自稱有「身為人父的義務」，事後又發布過去和哥哥、珍妮佛洛佩茲的合照，表示自己很愛這位新嫂嫂，卻都無法平息各種揣測。

國家詢問報更稱根本是珍妮佛洛佩茲不願意凱西參加婚禮，因為凱西過去曾被不只一位女性控告性騷擾，還差點危及奧斯卡勝出的機率。

班艾佛列克（左）與弟弟凱西向來感情親密。（路透資料照片）

班和凱西兄弟倆過去在工作和生活中都很親密，絕對不可能不邀弟弟參加婚禮，可是報導指珍妮佛洛佩茲絕對不能容忍自己大婚有一點點的污點，打定主意不讓凱西出席。

珍妮佛洛佩茲過往就給外界「愛耍大牌、難搞」的形象，「國家詢問報」稱她和班艾佛列克結婚後，更是趾高氣揚，自以為是現代皇族，對於工作人員的挑剔加倍，弄得大家都超級受不了，準備找到機會就對外爆料，讓她不要再囂張。