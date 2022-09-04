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宋芸樺新片「為了國家」威尼斯首映 全場起立鼓掌5分鐘

記者黃保慧／即時報導
演員卡里姆萊克盧（左起）、演員魯比娜艾茲巴爾、導演哈希德阿米、演員沙伊恩布曼丁出席「為了國家」威尼斯首映。（圖／文策院提供）
演員卡里姆萊克盧（左起）、演員魯比娜艾茲巴爾、導演哈希德阿米、演員沙伊恩布曼丁出席「為了國家」威尼斯首映。（圖／文策院提供）

台灣文策院首度與法國合作的國際投資作品「為了國家」（For My Country），由導演哈希德阿米（Rachid Hami）執導，台灣演員宋芸樺、黃遠、法國演員卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）主演。「為了國家」入圍第 79 屆威尼斯國際影展競賽的「地平線」單元，於美東時間3日首映，電影放映結束後，全場起立鼓掌長達5分鐘，足見大家對於這部片的喜愛。

導演哈希德阿米、製片人馬君慈及演員卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁及在片中飾演媽媽的魯比娜艾茲巴爾（lubna azabal）於台灣時間1日抵達威尼斯，3日一同出席電影首映，放映完畢全場也給予長達5分鐘的熱烈掌聲，演員以及導演開心相擁，由於電影改編自導演與弟弟的親身經歷的故事，導演感性分享：「我想用電影的手法讓觀眾踏上我個人的旅程，這段旅程交雜了回憶、後悔、各種混雜的情緒。」

男主角卡里姆萊克盧在片中飾演哥哥，他表示，「在扮演這個角色時，我並不是重現導演當時的角色與回憶而已。我們呈現的是其實是一部電影。」他也提到在台灣拍攝的回憶，「在台灣的拍攝，我認識了台灣、跟台灣的夥伴交流，就像是電影中我飾演的角色一樣，我從一個距離去了解台灣、喜歡台灣。」其實透過此部片，不只讓法國的演員、團隊更認識台灣，也讓更多人看見台灣的景色，不少與會的台灣影人，見到熟悉的家鄉畫面躍上國際影展都相當感動。

製片人馬君慈也很有感觸地分享：「我覺得很感動跟很榮幸，能參與到這麼真摯又感人的電影。法國和台灣團隊的努力不只是成就了一部動人的作品而已，更是開啟了兩國接下來更多成功合作的先例。」

「為了國家」是導演哈希德阿米的第二部劇情長片，改編自他與弟弟的親身經歷，描述一名軍人在軍校被霸凌致死，軍方卻因為種種原因無法將其下葬，他的哥哥於是為弟弟站上前線抗爭，同時回憶起兩人相處的過往。

而這部片的拍攝涵蓋3個國家，分別在摩洛哥拍攝1週、法國5週、臺灣3週。製片人馬君慈先前透露拍攝過程正於新冠肺炎疫情爆發之際，期間掉了不少景，好在最後順利拍攝完成，並落實「拍5休2」的制度，讓所有工作人員都能好好休息，還有時間陪家人朋友再專心工作，「對台灣的產業環境是很好的範例」。

演員卡里姆萊克盧（左起）、製片人馬君慈、演員沙伊恩布曼丁出席「為了國家」威尼斯首...
演員卡里姆萊克盧（左起）、製片人馬君慈、演員沙伊恩布曼丁出席「為了國家」威尼斯首映。（圖／文策院提供）
「為了國家」威尼斯首映全場鼓掌5分鐘。（圖／文策院提供）
「為了國家」威尼斯首映全場鼓掌5分鐘。（圖／文策院提供）
法國製片人Nicolas（左起）、演員沙伊恩布曼丁、演員魯比娜艾茲巴爾、導演哈希...
法國製片人Nicolas（左起）、演員沙伊恩布曼丁、演員魯比娜艾茲巴爾、導演哈希德阿米、威尼斯影展藝術總監Alberto Barbera、演員卡里姆萊克盧、製片人馬君慈、監製馬天宗、文策院院長李明哲出席「為了國家」威尼斯首映。（圖／文策院提供）

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