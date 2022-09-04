「甜茶」大膽露背 走威尼斯紅毯「衣」鳴驚人

提摩西夏勒梅的露背裝，極為搶眼。（路透）

好萊塢 新世代文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）為了新片「Bones & All」出席威尼斯影展 的首映典禮，再次讓世人對他的穿著品味印象深刻，他向來喜歡擺脫制式、傳統的黑西裝造型，之前幾度在影片首映活動上讓外界為他的服裝感到詫異。

提摩西夏勒梅出席新片在威尼斯影展的首映典禮，又一度以非傳統的造型製造話題。（路透）

這次「甜茶」在威尼斯影展更是穿上紅色的露背裝，跳脫性別的界限，又一次大膽搶走各方目光，儘管不見得都是稱讚，可是喜愛他的影迷卻再度將他捧上天，直呼太想念紅毯上的他。

提摩西瘦長但不過分強壯的體型，加上目前的捲髮，較多數男星多了分陰柔，和這款感覺上是女性禮服的紅色露背裝搭在一起並不特別突兀，也難怪他成了首映典禮上的焦點。

他在「Bones & All」與女主角泰勒羅素（Taylor Russell）扮演一對絕望、焦慮的年輕男女，藉由一段公路旅程考驗彼此的關係，爆點在男女主角都是會吃人，片中不乏血腥場面，這是提摩西和「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）義大利 名導路卡戈達格尼諾（Luca Guadagnino）的再次合作。

儘管片子的題材有些爭議，威尼斯當地觀眾對於自家義國名導的新作充滿熱情，映後獲得起立鼓掌8分半，是本屆威尼斯影展開幕至今最熱烈的迴響，不過專業影評人對此片觀感不一，獲獎機率不特別被看好。