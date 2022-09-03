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涉性侵、沉迷食人幻想被抵制 好萊塢「貴公子」變房仲

記者蘇詠智／即時報導
艾米爾漢莫曾是影壇貴公子代表。（路透資料照片）
艾米爾漢莫曾是影壇貴公子代表。（路透資料照片）

明星的銀幕形象和私下行為可能有180度的巨大差異，常演壞人的不一定本性卑劣、邪惡，常常扮演白馬王子的，可能實際上有很多讓人不敢恭維的病態癖好，令影迷感到詫異。因「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）崛起的美國男星艾米爾漢莫（Armie Hammer），外表高大英挺，又出身自億萬豪門，曾是「貴公子」之類的角色常客，他的天生貴氣也在好萊塢男星中獨樹一格。不料前幾年他先是婚姻觸礁，又被一堆舊愛聯手踢爆他對於綁縛性愛、虐待等上癮，還有食人的病態幻想，形象瞬間崩毀，敲定的影片紛紛換角，演藝生命就此斷送，前不久還傳出在開曼群島擔任房產推銷員，有如從天堂貶落凡間。

近日他的墮落事蹟被拍成紀錄影片，最驚人的是，拍攝影片的人是和他不親近但卻有深厚血緣關係的親姑姑凱西，凱西拍此片不只再次揭露姪子的卑劣面，還更揭發家族一直以來都有的病態傾向，原來艾米爾並非家裡唯一問題很嚴重的代表，早在為他們一家賺進驚人財富的艾米爾曾祖父阿曼德，就已經有很令人咋舌的詭異行為，被形容是「20世紀下半旗最崇拜撒旦的男人」。

提摩西夏勒梅（左）與艾米爾漢莫都因「以你的名字呼喚我」走紅，現在際遇卻有天壤之別...
提摩西夏勒梅（左）與艾米爾漢莫都因「以你的名字呼喚我」走紅，現在際遇卻有天壤之別。（路透資料照片）

凱西找了好幾位艾米爾的前女友或是舊識，揭發他不但常在性愛過程中弄傷女伴，還曾經強暴過一位前女友。連他的男性助理也遭殃，有一次被他逼著早上10點多就去脫衣舞酒吧，強迫助理要接受舞孃在身上大跳艷舞，弄得助理又尷尬又害怕，雖然不想待著，又怕被他懲治，只有咬牙忍住，該助理更加碼爆料，艾米爾有一次酒醉駕車，時速高達140英里，讓人極度害怕。艾米爾也曾經真的想要把女友們的身上的肉切下來料理，沉迷在食人的幻想中，難以自拔。

演藝事業毀光光的艾米爾，在好萊塢也眾叛親離，只有曾經鬧過事、做過牢的小勞勃道尼（Robert Downey Sr.）願意伸出援手，據傳艾米爾去年去勒戒的費用都是小勞勃道尼買單，近日艾米爾回到美國，也是借小勞勃道尼一棟目前不住的房子暫居。

小勞勃道尼對同業伸出援手，幫忙付錢、提供住宿。（路透資料照片）
小勞勃道尼對同業伸出援手，幫忙付錢、提供住宿。（路透資料照片）

好萊塢 攝影

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