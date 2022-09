涉性侵、沉迷食人幻想被抵制 好萊塢「貴公子」變房仲

艾米爾漢莫曾是影壇貴公子代表。(路透資料照片)

明星的銀幕形象和私下行為可能有180度的巨大差異,常演壞人的不一定本性卑劣、邪惡,常常扮演白馬王子的,可能實際上有很多讓人不敢恭維的病態癖好,令影迷感到詫異。因「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)崛起的美國男星艾米爾漢莫(Armie Hammer),外表高大英挺,又出身自億萬豪門,曾是「貴公子」之類的角色常客,他的天生貴氣也在好萊塢 男星中獨樹一格。不料前幾年他先是婚姻觸礁,又被一堆舊愛聯手踢爆他對於綁縛性愛、虐待等上癮,還有食人的病態幻想,形象瞬間崩毀,敲定的影片紛紛換角,演藝生命就此斷送,前不久還傳出在開曼群島擔任房產推銷員,有如從天堂貶落凡間。

近日他的墮落事蹟被拍成紀錄影片,最驚人的是,拍攝影 片的人是和他不親近但卻有深厚血緣關係的親姑姑凱西,凱西拍此片不只再次揭露姪子的卑劣面,還更揭發家族一直以來都有的病態傾向,原來艾米爾並非家裡唯一問題很嚴重的代表,早在為他們一家賺進驚人財富的艾米爾曾祖父阿曼德,就已經有很令人咋舌的詭異行為,被形容是「20世紀下半旗最崇拜撒旦的男人」。

提摩西夏勒梅(左)與艾米爾漢莫都因「以你的名字呼喚我」走紅,現在際遇卻有天壤之別。(路透資料照片)

凱西找了好幾位艾米爾的前女友或是舊識,揭發他不但常在性愛過程中弄傷女伴,還曾經強暴過一位前女友。連他的男性助理也遭殃,有一次被他逼著早上10點多就去脫衣舞酒吧,強迫助理要接受舞孃在身上大跳艷舞,弄得助理又尷尬又害怕,雖然不想待著,又怕被他懲治,只有咬牙忍住,該助理更加碼爆料,艾米爾有一次酒醉駕車,時速高達140英里,讓人極度害怕。艾米爾也曾經真的想要把女友們的身上的肉切下來料理,沉迷在食人的幻想中,難以自拔。