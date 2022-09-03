傷心遭背叛 布蘭妮嘆兩個兒子都挺外公

布蘭妮的人生充滿了戲劇化的波折。（路透資料照片）

美國女歌手布蘭妮（Britney Spears）的人生似乎永遠少不了戲劇化的波折，她雖然從去年11月起就不再由父親傑米監管一切、重新取得人生的自主權，卻又陷入另一場親子 間的鬥爭：她和前夫凱文費德林(Kevin Federlin)所生的兩個兒子西恩與傑登，不僅缺席她和現任丈夫山姆（Sam Asghari）的婚禮，傑登還在電視專訪中親口表示，和母親之間有問題，需要花時間才能解決。

今年15歲的傑登和哥哥西恩，目前都與父親和其他幾位異母手足住在一起，傑登雖然沒有忘了對母親布蘭妮表達愛意，卻也很堅持彼此的問題解決之後，才願意再和她見面，他尤其掛念母親的精神狀況，顯然對布蘭妮是否可以完全自主有些懷疑。

布蘭妮的兩個兒子傑登（左）與西恩公開承認和母親之間有些問題。（取材自Instagram）

最讓布蘭妮傷心的是，傑登對於她恨透了的父親傑米，並沒有任何同仇敵愾的情緒，反而還替傑米說話：「我外公最剛開始也跟天下所有的父親一樣，希望女兒實現自己的夢想，也許監管13年真的太久了，我媽媽需要放輕鬆、喘口氣，但我完全不恨外公，我全心全意地愛他，他也只是想要當個爸爸。」

對於傑登的「背叛」，布蘭妮在社群網站 發表長文，表示傑登如此高調地讓她知道自己沒達到他的期待，令她非常傷心，她對孩子們的愛絕對沒有界限，可是如果孩子們在理智思考之後還覺得那些人對她的行為算不上壞，那她就承認自己真的是教子失敗，到時候希望他們能跟他們的父親好好坐下來談談什麼才是對的和好的。