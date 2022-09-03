傑森摩莫亞出外景遇800磅灰熊 差點嚇傻

傑森摩莫亞(左)拍「末日光明」影集多半在荒郊野外，曾在不遠處看到有隻灰熊經過。（圖：Apple TV+提供）

「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa）回歸科幻戰爭夯劇「末日光明」（See）最終第三季，再度扮演驍勇善戰的盲人部落首領「巴霸沃斯」，被問拍攝最難忘經驗，他提到在荒郊野外拍戲時，曾親眼目睹灰熊，「一隻800磅（約362公斤）的灰熊從我上方走過，這真的讓人毛骨悚然」。

拍攝「末日光明」最終季，傑森曾因用力過猛，肩膀脫臼，還意外得了疝氣，導致身體狀況極差，「我當時壓力很大，雖然這已過去式，因我接下來要拍『水行俠2』（Aquaman and the Lost Kingdom），很怕會有影響」，幸好治療後，傑森順利回到原始狀態。

傑森是近年好萊塢 最炙手可熱的大明星之一，除了「末日光明」之外，還有無數大片要拍，讓他一度忙不過來，先前在羅馬拍「玩命10」（Fast X）時，被「末日光明」劇組跨海要求，重錄一段四分鐘的完結篇獨白戲，雖然只需重錄對白就好，但他自認得重新進入角色，因而忍不住生氣，「主要還是因為我們當初沒有拍好很沮喪，我只好回溯那些情感，然後在心底再度與巴霸沃斯道別。」

傑森所詮釋的「巴霸沃斯」是視障人士，他這三年來也下足苦心揣摩，並稱讚主角全心全意守護自己的家庭、種族，是一個最棒的父親，「我想努力演到最好，也確保我的表演完全尊重視障人士，這是我演過最難、也最有趣的角色。」