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茱莉安摩爾透視裝走紅毯 辣翻威尼斯影展

記者陳建嘉／綜合報導
茱莉安摩爾先後拿下奧斯卡及三大影展影后。(歐新社)
茱莉安摩爾先後拿下奧斯卡及三大影展影后。(歐新社)

第79屆威尼斯影展已正式開幕，影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）擔綱本屆評審團主席，她以一襲低胸透視裝現身，造型性感、霸氣，徹底擄獲在場所有媒體目光，她曾多次造訪威尼斯，並以「遠離天堂」（Far From Heaven）拿下威尼斯影后。提到出任主席，她幽默回答：「如果多年前有人跟我說我會當主席，我應該會嚇到直接摔進運河裡！」

61歲茱莉安表示非常期待看這些電影，「這很令人欣慰，看看地球上其他人的影像作品，往往能鼓舞我。」她征戰影壇多年，先後拿下奧斯卡及三大影展的影后，但仍保持初心。

凱薩琳丹妮芙獲頒終身成就獎。(路透)
凱薩琳丹妮芙獲頒終身成就獎。(路透)

開幕典禮的重頭戲之一，「法國第一美人」78歲影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）獲頒終身成就獎，凱薩琳榮幸之餘，並說和威尼斯影展有著悠久淵源，自己有過許多好運及好正確的決定，偶爾還是會有錯誤的決定，「經過這麼多年，你有一長串的名單可自我檢視，會希望自己大部分決定是正確的」。

「婚姻故事」（Marriage Story）導演諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）執導的Netflix新片「白噪音」（White Noise）擔任開幕片，再度精準剖析家庭關係、兩性情愛，並由老搭檔亞當崔佛（Adam Driver）、「淑女鳥」（Lady Bird）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）主演，三人也到場現身開幕紅毯，映後觀眾還起立鼓掌兩分半鐘。

除外，烏克蘭總統澤倫斯基坎城影展之後，此次再透過預錄視訊現身。

坎城影展 導演 澤倫斯基

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