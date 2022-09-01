阿米爾罕拍印度版「阿甘」寶萊塢之王助陣

「拉辛正傳」是「阿甘正傳」的印度重拍版。（圖：UIP提供）

以「三個傻瓜」（3 Idiots）、「我和我的冠軍女兒」（Dangal／Wrestling competition）受到影迷喜愛的印度 巨星阿米爾罕（Aamir Khan），新作「拉辛正傳」（Laal Singh Chaddha）即將上映，此片改編自金獎名片「阿甘正傳」（Forrest Gump），他透露當初是和演員好友聊天時意外開啟籌拍此片的緣分，他雖然非常喜歡「阿甘正傳」以及湯姆漢克斯（Tom Hanks）的表演，初始也無法想像要如何拍成印度版。

提到拍攝契機，阿米爾罕笑言最早是跟演員朋友阿圖庫卡尼，聊到最喜歡的電影 之一是「阿甘正傳」，兩周後阿圖告訴他，為他寫了印度版的「阿甘正傳」劇本，他想到阿圖兩周內完成，又是第一次編劇，很怕成績不佳，故意拖著不讀，一拖就拖了兩年，讀完之後非常滿意，才又花時間談重拍版權，經過8年之後才談定。

「拉辛正傳」保留「阿甘正傳」中經典的羽毛飄揚等場面，最著名的「人生就像巧克力」台詞，則被轉換成印度的傳統美食 酥炸球，反而從「人生充滿未知」變成了「人生對物質欲望的追求無限」這樣新的涵義。阿米爾罕透露「拉辛」努力將「阿甘」轉換成印度化的內容，原片的越戰被改成印度與巴基斯坦之間的卡吉爾戰爭，因為是在高山作戰，拍片時阿米爾罕被告誡不能在高海拔地帶跑步、會缺氧，結果應劇情需要他還要把一堆同袍扛下山，幾乎拍完每個鏡頭都要趕快吸氧氣，相當辛苦。