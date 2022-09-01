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威尼斯影展正式開跑 茱莉安摩爾低胸透視裝亮相

記者陳建嘉／即時報導
茱莉安摩爾擔任本屆評審團主席，以一襲低胸爆乳透視裝現身。(美聯社)
茱莉安摩爾擔任本屆評審團主席，以一襲低胸爆乳透視裝現身。(美聯社)

威尼斯影展正式起跑，亞當崔佛（Adam Driver）與導演諾亞鮑姆巴赫(Noah Baumbach)自從「婚姻故事」（Marriage Story）是再度合作電影「白噪音」（White Noise）榮登本屆開幕片，同樣由Netflix做全球播映，女主角則是「淑女鳥」(Lady Bird)導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)重回演員崗位，不只3位影人出席，影展評審團主席找來奧斯卡及三大影展的影后茱莉安摩爾(Julianne Moore)，身材極佳的她，穿著低胸透視裝，並透露早在1986年就初次參加威尼斯影展，並曾以「遠離天堂」(Far From Heaven)拿下威尼斯影后，如今擔任評審團主席，幽默表示「如果你當年跟我說我會當上主席，我應該會嚇到摔進運河裡」。

凱薩琳丹妮芙獲頒終身成就獎。(路透)
凱薩琳丹妮芙獲頒終身成就獎。(路透)

不僅如此，開幕典禮還有頒獎儀式，頒發給「法國第一美人」78歲影后凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)獲頒終身成就獎，凱薩琳感到榮幸，並說自己和威尼斯影展有著悠久淵源，並說自己有過許多好運及好決定，偶爾還是會有錯誤決定，「經過這麼多年，你有一長串的名單可以自我檢視，會希望自己大部分的決定是正確的」，如今拍過許多佳片的她，仍積極演出許多電影。第79屆威尼斯影展已正式展開，並於當地時間9月10日閉幕。

影展 導演 電影

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