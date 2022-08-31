李奧納多只愛嫩妹？ 辣模女友卡蜜拉滿25歲就傳分手

卡蜜拉莫隆尼今年6月剛滿25歲。（取材自Instagram）

46歲李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）是公認的好萊塢 巨星，戲外情史也輝煌，交往眾多辣模女友，過去十餘年來每一任都未滿25歲，卡蜜拉（Camila Morrone）和李奧納多的年齡差了22歲，他的名作「鐵達尼號」（Titanic）上映時，她還只是不滿一歲的小baby，因而兩人剛開始交往，各方都覺得是「父女戀」，但也一路走到現在，卡蜜拉才剛在今年6月滿25歲，就已經傳出兩人分手。

根據英國「太陽報」報導，消息人士指出兩人已分手，兩人從2017年交往，2018年1月才公開認愛，李奧納多還曾在2020年代著卡蜜拉出席奧斯卡 頒獎典禮，這同時也是繼由超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）之後，李奧納多帶去奧斯卡典禮的第二位女友。然則今年7月李奧納多仍與卡蜜拉合體現身加州馬里布，未料8月卡蜜拉與母親在法國旅行，就已經沒有看到李奧納多，上周李奧納多被目擊與朋友在洛杉磯 晚餐，也不見卡蜜拉，被認為兩人已分手。