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李奧納多只愛嫩妹？ 辣模女友卡蜜拉滿25歲就傳分手

記者陳建嘉／綜合報導
卡蜜拉莫隆尼今年6月剛滿25歲。（取材自Instagram）
卡蜜拉莫隆尼今年6月剛滿25歲。（取材自Instagram）

46歲李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）是公認的好萊塢巨星，戲外情史也輝煌，交往眾多辣模女友，過去十餘年來每一任都未滿25歲，卡蜜拉（Camila Morrone）和李奧納多的年齡差了22歲，他的名作「鐵達尼號」（Titanic）上映時，她還只是不滿一歲的小baby，因而兩人剛開始交往，各方都覺得是「父女戀」，但也一路走到現在，卡蜜拉才剛在今年6月滿25歲，就已經傳出兩人分手。

根據英國「太陽報」報導，消息人士指出兩人已分手，兩人從2017年交往，2018年1月才公開認愛，李奧納多還曾在2020年代著卡蜜拉出席奧斯卡頒獎典禮，這同時也是繼由超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）之後，李奧納多帶去奧斯卡典禮的第二位女友。然則今年7月李奧納多仍與卡蜜拉合體現身加州馬里布，未料8月卡蜜拉與母親在法國旅行，就已經沒有看到李奧納多，上周李奧納多被目擊與朋友在洛杉磯晚餐，也不見卡蜜拉，被認為兩人已分手。

卡蜜拉曾在2019年接受「洛杉磯時報」專訪，被問到與李奧相差22歲的戀情，她當初也坦言「歷史上與好萊塢有許多年齡差距很大的戀情，我認為任何人都可以和想約會的人約會」，堅持捍衛這段感情，外傳卡蜜拉曾多次向李奧納多逼婚，雖然李奧納多的媽媽也想抱孫子，但是李奧納多性格較為率性，不喜歡被別人逼著做任何事，才會讓兩人距離越來越遠。

46歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐曾被網友揶揄「絕不交25歲以上的女友」。（路透資...
46歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐曾被網友揶揄「絕不交25歲以上的女友」。（路透資料照片）

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