由愛生恨決定毀掉他 傳裘莉密謀讓小布被捕

布萊德彼特最近宣傳新片時笑口常開，心情似乎很愉悅。（歐新社資料照片）

好萊塢紅星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變即將在9月滿6周年，雖然兩人還沒能正式斷乾淨，卻都已經各自取回合法的單身身分，只是彼此間的恩怨糾葛太深，到現在還是媒體熱炒的焦點。本期「Us」雜誌又以封面標題打出「小布 生活在地獄中」，稱裘莉想復合卻被拒絕，因此由愛生恨，決定毀掉他，故意用盡一切手段要重啟當初導致婚變的「私人飛機家暴 」疑案調查，試圖讓他被逮捕。

安琪莉娜裘莉對於離婚條件還緊咬不放。（路透資料照片）

「Us」雜誌報導，小布身旁的友人認為裘莉為了陷害他，無所不用其極，現在又再把私人飛機上的衝突鬧上檯面、還逼迫」FBI，就是想要讓小布被以「家暴犯」的身分遭到逮捕，明明當年FBI調查過後已經因為證據不足，撤銷此案，裘莉就是不肯放過。外界對小布的喜愛，更讓裘莉的怒火加倍，非要毀掉他才甘心，因此狠招不斷，攻擊力道愈來愈強。

小布近來跑遍各國宣傳新片「子彈列車」（Bullet Train），看來都是一派輕鬆、開心，似乎擺脫了離婚戰拖延太久的陰霾，小布友人也表示，裘莉對他已經起不了太大的作用，裘莉始終惡意滿滿，他也早就心裡有數，就不會太容易受到傷害。