我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

由愛生恨決定毀掉他 傳裘莉密謀讓小布被捕

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特最近宣傳新片時笑口常開，心情似乎很愉悅。（歐新社資料照片）
布萊德彼特最近宣傳新片時笑口常開，心情似乎很愉悅。（歐新社資料照片）

好萊塢紅星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變即將在9月滿6周年，雖然兩人還沒能正式斷乾淨，卻都已經各自取回合法的單身身分，只是彼此間的恩怨糾葛太深，到現在還是媒體熱炒的焦點。本期「Us」雜誌又以封面標題打出「小布生活在地獄中」，稱裘莉想復合卻被拒絕，因此由愛生恨，決定毀掉他，故意用盡一切手段要重啟當初導致婚變的「私人飛機家暴」疑案調查，試圖讓他被逮捕。

安琪莉娜裘莉對於離婚條件還緊咬不放。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉對於離婚條件還緊咬不放。（路透資料照片）

「Us」雜誌報導，小布身旁的友人認為裘莉為了陷害他，無所不用其極，現在又再把私人飛機上的衝突鬧上檯面、還逼迫」FBI，就是想要讓小布被以「家暴犯」的身分遭到逮捕，明明當年FBI調查過後已經因為證據不足，撤銷此案，裘莉就是不肯放過。外界對小布的喜愛，更讓裘莉的怒火加倍，非要毀掉他才甘心，因此狠招不斷，攻擊力道愈來愈強。

小布近來跑遍各國宣傳新片「子彈列車」（Bullet Train），看來都是一派輕鬆、開心，似乎擺脫了離婚戰拖延太久的陰霾，小布友人也表示，裘莉對他已經起不了太大的作用，裘莉始終惡意滿滿，他也早就心裡有數，就不會太容易受到傷害。

裘莉 小布 家暴

上一則

60歲劉德華老了？拍抖音步履蹣跚

下一則

屢傳祕婚胡歌生女？王曉晨：我的姻緣被擋

延伸閱讀

就是受不了大眾太愛小布 裘莉密謀要他被逮捕？

就是受不了大眾太愛小布 裘莉密謀要他被逮捕？
裘莉爭監護權出招 控6年前遭小布抓頭撞牆

裘莉爭監護權出招 控6年前遭小布抓頭撞牆
不滿小布機上施暴獲不起訴 裘莉事隔6年匿名提告FBI

不滿小布機上施暴獲不起訴 裘莉事隔6年匿名提告FBI
小布有夢中情人？ 可惜性感新「夢露」名花有主

小布有夢中情人？ 可惜性感新「夢露」名花有主

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
穎兒飾演端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后。圖／MyVideo提供

「甄嬛傳」女星為演徐皇后 產後火速瘦16公斤

2022-08-23 11:42
王東曾在「你是我的榮耀」飾演周影帝。（取材自微博）

「你是我的榮耀」男星遭控家暴 拿椅子、用腳踹打老婆

2022-08-26 21:39

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑