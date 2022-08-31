克里斯自稱婉拒主持明年奧斯卡 「像重回犯罪現場」

克里斯洛克自稱婉拒奧斯卡主辦單位明年擔任典禮主持的邀約。（路透資料照片）

雖然威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock）已經過了好幾個月，也發表了道歉聲明和短片，克里斯洛克不但沒有想和他碰面接受道歉，也還繼續抓著這事不放，儘管曾經對外表示「不會談論此事除非有人付錢」，卻三不五時在脫口秀的內容中提及相關的話題，不肯輕易饒過威爾史密斯。近日他又在亞利桑那州鳳凰城的演出中透露，婉拒奧斯卡主辦單位明年擔任典禮主持的邀約，因為：「這樣很像要辛普森殺妻案的受害者重回喪命前的那家餐廳。」

克里斯洛克（左）被威爾史密斯當眾掌摑，成為今年奧斯卡典禮上最引起爭論的風波。（路透資料照片）

克里斯洛克故意拿曾經轟動一時的前美式足球 紅星、男演員O.J.辛普森（Orenthal James Simpson）疑似殺妻的案件來和自己被威爾史密斯掌摑相比，將奧斯卡頒獎典禮會場比擬為凶案犯罪現場，直接讓事情的嚴重性拉高好幾級，也讓外界感覺到他並沒有想要和威爾史密斯和好的意思。根據亞利桑那州當地媒體的報導，克里斯洛克當晚的表演再度爆滿，台下觀眾大聲鼓譟要他「聊聊那件事」，他也滿足觀眾的需求，繼續消遣了威爾史密斯一番。

奧斯卡頒獎典禮上的掌摑事件是因克里斯洛克執意要開威爾妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）理平頭的玩笑，毫不顧慮潔妲蘋姬是因為生病脫髮才決定自己理平頭，讓台下的威爾憤而衝上台去甩他一巴掌。克里斯洛克過去兩度主持奧斯卡頒獎，都惹出得罪人的爭議，奧斯卡主辦單位針對他自稱婉拒主持明年的典禮目前尚無回應。