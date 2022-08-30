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幾經曲折 亨利卡維爾傳在「黑亞當」續扮超人

​​娛樂新聞組／綜合報導
「亨利版超人」傳出將回歸超人的消息。（取材自Instagram）
「亨利版超人」傳出將回歸超人的消息。（取材自Instagram）

關於39歲的英國男星亨利卡維爾（Henry Carvill）是否繼續扮演超人，是電影公司和演員一直不想正面證實的謠言，兩邊似乎都在觀望情勢，但現在最新的謠言傳出亨利卡維爾已於三周前悄悄完成了補拍他在「黑亞當」（Black Adam）的客串超人畫面。

鏡週刊報導，亨利卡維爾是導演查克史耐德（Zack Snyder）在2013年「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）欽點的超人人選。但接下來2016年的「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman:Dawn of Justice）都未盡理想。到了拍攝「正義聯盟」（Justice League）時，查克因愛女輕生身亡求去，結果這部片就在接手的喬斯惠登（Joss Whedon）主導下，弄到天怒人怨，惹毛了多位演員。

所幸2020年粉絲敲碗成功，「查克史耐德之正義聯盟」（Zack Synder’s Justice League）決定在2021年以重新剪輯方式於HBO GO上推出，甚至找回班艾佛列克（Ben Affeleck）、傑瑞德雷托（Jared Leto）兩位原本大家也以為跟DC無緣的演員，回來補拍部分鏡頭，這也讓粉絲又燃起了希望，似乎可以看到亨利卡維爾繼續演出超人？！

導演 班艾佛列克 電影

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