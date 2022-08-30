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泰勒絲自編自導微電影 抱回MTV最大獎

記者黃保慧、李姿瑩／綜合報導
泰勒絲開心拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶」。（美聯社）
泰勒絲開心拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶」。（美聯社）

全美音樂盛會MTV音樂錄影帶大獎日前在新澤西州的保誠中心舉行，活動上星光熠熠。典禮上一大亮點，就是強尼戴普（Johnny Depp）化身為MTV音樂大獎盃上的「太空人」，驚喜空降於MTV舞台上方。

強尼戴普透過投影方式現身MTV音樂大獎。（取材自Instagram）
強尼戴普透過投影方式現身MTV音樂大獎。（取材自Instagram）

強尼戴普在經歷與前妻的誹謗世紀官司後，首次公開現身大型的公開活動，他透過投影方式現身，呈現出穿著太空衣飄在舞台上方，在這段影片中，他邊降落邊開玩笑：「你知道的，我需要工作！」並提到不會錯過任何形式的生日以及慶祝儀式，無論如何都要支持這場一年一度的音樂盛會。

另外天后泰勒絲（Taylor Swift）也以自編自導的微電影MV，拿下「最佳導演」、「最佳長篇音樂錄影帶」和壓軸大獎「年度最佳音樂錄影帶」，更驚喜宣布新專輯發行日期，讓樂迷沸騰。泰勒絲在拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶 」時表示：「真的很榮幸能和許多優秀的導演們一起角逐這個獎項，這是VMA史上第一次有四位『年度最佳音樂錄影帶 』入圍的導演是女性！」

而南韓女團BLACKPINK在典禮上也有精采表演，團員Lisa則贏得最佳K-POP，上台領獎時不忘謝謝她的同團成員。

BLACKPINK除了有精采表演，團員Lisa(左)還贏得最佳K-POP。(歐新...
BLACKPINK除了有精采表演，團員Lisa(左)還贏得最佳K-POP。(歐新社)

BLACKPINK的場外緋聞同樣吸睛，Jennie和防彈少年團成員V又爆出新的親密合照，兩人趁搭電梯時自拍，緊靠彼此還穿著小熊維尼情侶裝。外傳Jennie手機或雲端備分遭駭客入侵，對方不打算罷手，導致她的私人照片接連曝光，且找不到源頭。

Jennie和V交往傳聞不斷，雙方經紀公司至今都不承認，然而隨著多張私人合照流出，粉絲也開始動搖，無法判斷這些照片的真偽。這段時間V也在紐約工作，而美國多家媒體都拍到BLACKPINK成員進出飯店時三缺一，Jennie獨自脫隊到凌晨2點才回飯店，去向成謎啟人疑竇。

導演 太空人 BLACKPINK

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