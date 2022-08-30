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「龍族前傳」收視奇佳 火速敲定拍第2季

記者黃保慧／綜合報導
HBO將續拍「龍族前傳」第二季。（圖：HBO GO提供）
HBO將續拍「龍族前傳」第二季。（圖：HBO GO提供）

「龍族前傳」（House of the Dragon）日前首播，創下HBO史上全新影集首播時的最高觀看人數紀錄。HBO節目部執行副總裁Francesca Orsi表示，正式宣布續訂第二季。

「龍族前傳」是改編自喬治馬汀（George Martin）所撰寫的「冰與火之歌前傳：血火同源」（Fire & Blood）小說，描述200年前的維斯特洛大陸，「龍家」坦格利安家族的故事。劇情深受劇迷喜愛，也造成「龍族前傳」一上線就當機。

新任男主角找來「神鬼認證3：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）英國男星派迪康斯丁（Paddy Considine）出，原本他僅是眾多好萊塢電影的搶眼綠葉，這回突然能主演夯劇，並扮演坦格利安家族之王，有不少宮廷衝突戲，連他自己都笑說：「親朋好友從來沒這麼期待我的新戲」。

HBO節目部執行副總裁表示：「我們為整個『龍族前傳」團隊在第一季取得的成就，感到無比驕傲，我們出色的演員和工作人員接受了極大挑戰，並超出所有人的預期，完成了一部必看的電視作品。」他透露：「我們非常興奮能夠在第二季繼續將坦格利安家族的史詩傳奇呈現給觀眾。」

另外，「龍族前傳」被美國娛樂周刊稱讚是「令人嘆為觀止的」作品，評論網IGN則表示，「真開心能回到滿是鬥爭暗算的維斯特洛」。

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