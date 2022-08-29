打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

強尼戴普透過投影方式現身MTV 音樂大獎。（取材自Instagram）

全美音樂盛會MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award）在28日晚間於新澤西州 的保誠中心舉行，活動上星光熠熠，傑克哈洛（Jack Halow）抱回四座大獎，成為本屆大贏家。典禮上一大亮點，就是強尼戴普（Johnny Depp）化身為 MTV 音樂大獎盃上的「太空人 」，驚喜空降於 MTV 舞台上方。

強尼戴普在經歷與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗世紀官司後，首次公開現身大型的公開活動，他透過投影方式現身，呈現出穿著太空衣飄在舞台上方，在這段影片中，邊降落邊開玩笑：「你知道的，我需要工作！」並提到不會錯過任何形式的生日以及慶祝儀式，無論如何都要支持這場一年一度的音樂盛會。

強尼戴普透過投影方式現身MTV 音樂大獎。（取材自Instagram）

另外妮姬米娜（Nicki Minaj）除了是主持人外，也是表演者與本屆VMA「音樂錄影帶先鋒獎」和「最佳嘻哈MV」的得主，相當風光。

天后泰勒絲（Taylor Swift）也以自編自導的微電影MV拿下「最佳導演 」、「最佳長篇音樂錄影帶」和壓軸大獎「年度最佳音樂錄影帶」，更當場驚喜宣布全新專輯發行日期，讓全場樂迷沸騰。

泰勒絲開心拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶」。（圖：環球音樂提供）

泰勒絲在拿下最大獎「年度最佳音樂錄影帶 」時表示：「真的很榮幸能和許多優秀的導演們一起角逐這個獎項，這是VMA史上第一次有四位『年度最佳音樂錄影帶 』入圍的導演是女性！」

而南韓女子天團BLACKPINK在典禮上也有精彩表演，團員LISA則贏得最佳K-POP，上台領獎時不忘謝謝她的同團成員。